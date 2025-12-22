Las exportaciones de cítricos se desploman un 19,8% en octubre

La balanza comercial de la Comunitat Valenciana sigue en déficit al concluir el pasado mes de octubre, según constata el último informe de Comercio Exterior, elaborado por la Dirección Territorial de Comercio. La autonomía exportó por valor de 31.021 millones de euros en los primeros diez meses de 2025, lo que supone un estancamiento al crecer solo un 0,6% en comparación con idéntico período de tiempo del año anterior. Mientras, las importaciones se situaron en 31.209 millones, un 5,4% más; con lo que el déficit comercial (diferencia entre compras y ventas al exterior) se situó en 115,4 millones). Así, la tasa de cobertura cae al 99,4%

En esta pérdida de la balanza comercial ha tenido que ver el desplome en las exportaciones de cítricos el pasado mes de octubre, que cayeron un 19,8% respecto a octubre de 2024, al quedar en 146,5 millones. Y es que, las ventas internacionales de agrios en octubre 2025 (inicio de campaña 2025/26) se vieron marcadas por una menor oferta global, lo que sostuvo precios altos, pero con importaciones más lentas a la UE en general, especialmente en limones, y una fuerte competencia de Sudáfrica y Marruecos, mientras Perú emergía en mandarinas; hubo un descenso en la producción nacional para la campaña, afectando volúmenes, y un aumento general agroalimentario en octubre.

'Collidors' de cítricos en un huerto de Almassora, en una imagen de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El global de las exportaciones agroalimentarias se elevó a 729,5 millones, un 0,4% más que en octubre de 2024. También la partida de frutas (sin contar cítricos) y hortalizas cayeron a 445,6 millones, un 7% menos. También el sector del automóvil (con Ford Almussafes a la cabeza) vuelven a ver desplomadas sus ventas, con 308,6 millones; es decir, un 17% menos, un porcentaje similar al acumulado hasta octubre (3.470 millones).

Crecen los azulejos

Mientras tanto, los productos cerámicos aumentaron un 3,9%, con 306,8 millones. Sin embargo, en lo que va de año caen un 0,7%, con 2.953,1 millones. En cuento a las manufacturas (que incluyen sectores tradicionales como textiles, confección, calzado, cerámica decorativa o juguetes) se registra una caída del 0,8% en octubre, si bien en el acumulado mejoran un 1,1%.

Por provincias

Las exportaciones de Alicante subieron un 6,1 % hasta los 6.196 millones, superior a las importaciones de 5.175 millones (+7,6 %), mientras que bajaron en Valencia un 0,3 % (17.267 millones) y en Castellón un 1,6 5 (7.558). Por su parte, las importaciones aumentaron en las tres provincias, más en Alicante (+7,6 %), seguida de Castellón (+5 %) y de Valencia (+4,9 %).

La Comunitat Valencia es la cuarta autonomía en volumen de exportaciones en el periodo enero-octubre, por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía, y representa un 9,6 % del total de España. Por sectores, alimentación subió sus ventas un 8,7 % hasta los 7.627, y los bienes de equipo un 4,3 % (4.764 millones); y semimanufacturas no químicas bajó las ventas un 2,6 % (un total de 4.567 millones), mientras que las del automóvil se redujeron un 17,5 % (3.470 millones). Las exportaciones a la Unión Europea, el 70 % del total, crecieron un 1 % y las de la zona euro un 1,8 %, aunque al resto de la UE descendieron un 4,1 %. A América (casi 13 % del total) las exportaciones bajaron un 8,5 %, y a Asia y África registraron un incremento del 11,2 % y el 16,3 % respectivamente.