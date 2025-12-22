Guillermo González Vallina, será el nuevo director general del Grupo Air Nostrum. El actual director general de distribución de World2Meet (W2M), tomará posesión como director general de Air Investment Valencia S.L. el próximo 1 de febrero tras dejar la compañía comandada por Gabriel Subías.

Air Investment S.L. es la matriz que controla todas las empresas aeronáuticas del Grupo Air Nostrum. Guillermo González Vallina tomará posesión del puesto que se encontraba vacante tras la salida del anterior director general hace seis meses.

Carlos Bertomeu, presidente ejecutivo del grupo, ha declarado: “Me siento especialmente feliz y orgulloso de que un directivo con un perfil tan multisectorial como el de Guillermo, aporte a nuestro equipo toda la experiencia acumulada en su larga y exitosa trayectoria”. Por su parte, Guillermo González Vallina ha manifestado:“Es un placer para mi unirme al Grupo Air Nostrum, donde me consta que hay un gran equipo. Espero poder contribuir al crecimiento y la sostenibilidad de la compañía”.

Trayectoria

En su último puesto de trabajo, en World2Meet (W2M), Guillermo González Vallina se ha hecho cargo de todo el negocio de retail vacacional del grupo, con una red de 200 agencias, que operan bajo las marcas Azulmarino y Grand Azulmarino.

Asimismo, González Vallina ha sido el responsable del negocio de business travel, sports, meeting&events y de la comercialización de los productos de los turoperadores propios, así como del control de las plataformas digitales para su distribución.

W2M es la división de viajes del grupo Iberostar, que engloba todos los eslabones de la cadena de valor turística. Con 4.400 empleados, es uno de los grupos turísticos de mayor crecimiento a nivel mundial en los últimos años, habiendo pasado de 800 millones de facturación en 2019 a unos 3.300 estimados en 2025.

González Vallina llegó a W2M en 2022 tras formar parte de Iberia durante seis años. En la aerolínea desempeñó los puestos de director de ventas para España, Portugal y Norte de África, así como Managing Director en Mundiplan.

Previamente, estuvo ocho años en ALSA como director de desarrollo de Negocio y en Viajes El Corte Inglés como project manager.

Guillermo González Vallina es licenciado en derecho por la Universidad de Oviedo y posee un master en ventas y marketing para los servicios turísticos por la Universidad de Cantabria, así como un programa de desarrollo directivo por el IE.