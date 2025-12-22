El Ivace amplia en 48,6 millones de euros las ayudas a la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i), dependiente de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha ampliado en 50 millones de euros el programa Moves III para reforzar las ayudas a los vehículos eléctricos en la Comunitat Valenciana, tras la solicitud realizada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

De esta cantidad, 33,39 millones de euros se destinarán a facilitar la compra de vehículos eléctricos y los 15,17 millones de euros restantes se destinarán a subvencionar la instalación de puntos de recarga. Como ha explicado la consellera Marián Cano, con esta ampliación, Ivace+i "quiere garantizar poder atender las solicitudes que se reciban hasta la finalización del plazo, que tras su prolongación, está prevista para el 31 de diciembre de 2025".

La consellera ha incidido en la necesidad de llevar a cabo "políticas activas en favor de la movilidad sostenible", ya que el sector transporte, es el mayor consumidor de energía y avanzar hacia una movilidad eléctrica "es crucial para alcanzar la descarbonización de la economía".

Desde la conselleria recuerdan que a través del programa Moves III, Ivace+i Energía otorga ayudas económicas de 7.000 euros para los particulares, autónomos y entidades que adquieran vehículos eléctricos puros y de 5.000 euros para los híbridos enchufables. Para la instalación de puntos de recarga la ayuda varía pero puede alcanzar hasta el 70 % del coste en algunos casos.

Más de 24.700 vehículos apoyados

En este sentido, la titular de Industria ha subrayado que hasta la fecha Ivace+ i Energía ya ha concedido ayudas por un valor cercano a 100,4 millones de euros para apoyar la compra de más de 24.700 vehículos eléctricos. Además, se han destinado 36,1 millones de euros para apoyar la implantación de cerca de 11.700 puntos de recarga.

Para acceder a las ayudas, deben ponerse en contacto con alguno de los concesionarios o puntos de venta adheridos al programa; éstos serán quienes tramitarán telemáticamente las ayudas.

Las cuantías varían en función del tipo de vehículo, del solicitante (particulares autónomos y entidades, pymes o gran empresa) y de si existe o no achatarramiento de un vehículo antiguo. Para los particulares, en caso de no achatarrar un vehículo, las ayudas para la compra de un vehículo eléctrico puro ascenderán hasta los 4.500 euros y 2.500 para los enchufables.

En el caso de las motocicletas eléctricas, el incentivo puede llegar a los 1.300 euros con achatarramiento y de 1.100 euros sin mandar al desguace un vehículo.

El precio del vehículo eléctrico no podrá exceder los 45.000 euros, a excepción de los modelos eléctricos de ocho o nueve plazas, los cuales podrán alcanzar los 53.000 euros. En el caso de las motos eléctricas, su precio no podrá sobrepasar los 10.000 euros.

Asimismo, la compra de furgonetas eléctricas por parte de los profesionales autónomos, se subvencionará con hasta 9.000 euros en caso de que el usuario achatarre su viejo vehículo y con hasta 7.000 en caso de que no lo haga.

Además, el programa Moves III proporciona ayudas de un 10 % adicional a actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes tanto para la instalación de infraestructuras de recarga en estos territorios como para la compra de vehículos por parte de personas que estén empadronadas en ellos. También dota con un 10 % extra la ayuda que reciben las personas con movilidad reducida.

Ayudas a los puntos de recarga

Ivace+i Energía también subvenciona la implantación de infraestructura recarga de vehículos eléctricos por adquisición directa, incluyendo para comunidades de propietarios la preinstalación eléctrica para recarga. Para la instalación de puntos de recarga la ayuda varía pero puede alcanzar hasta el 70 % del coste en algunos casos.

De esta forma, hasta el 31 de diciembre de 2025 se puede solicitar ayuda para la instalación de un punto de recarga de cualquier potencia de uso privado en sector residencial, incluidas las viviendas unifamiliares, de uso público en sector no residencial (aparcamientos públicos, hoteles, centros comerciales, universidades, hospitales, polígonos industriales, centros deportivos, etc.).

También se respaldan los de uso privado tanto en zonas de estacionamiento de empresas privadas y públicas, para dar servicio a su propia flota, como en zonas de estacionamiento de empresas privadas y públicas, para dar servicio a sus trabajadores y clientes.

Asimismo, se subvencionan los puntos de recarga de uso público en vía pública, ejes viarios urbanos e interurbanos y en la red de carreteras, siendo de especial interés la infraestructura de recarga en estaciones de servicio y gasolineras.

Además, en el caso de comunidades de propietarios, se subvencionan las canalizaciones necesarias para disponer de la preinstalación eléctrica y de servicio de comunicaciones para dotar de recarga inteligente a la recarga vinculada de vehículo eléctrico.

"Una de las barreras que existe para la electrificación del transporte es la escasa infraestructura de recarga para vehículo eléctrico, y por tanto se hace necesario establecer un programa de incentivos que permita un despliegue de dicha infraestructura en todo nuestro territorio", concluye el Ivace.