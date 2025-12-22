La mitad de los parques eólicos españoles se acercan al final de su vida útil en la próxima década

España es el país con la flota de aerogeneradores más antigua de Europa, con alrededor de 15 años de media. Y esto implica que, aproximadamente, la mitad de los parques eólicos se acercarán al final de su vida útil en la próxima década, cuando cumplirán los 30 años. Es en este escenario en el que la renovación de las máquinas, lo que se conoce técnicamente como repotenciación, aparece como una opción cada vez más urgente, pero el sector reclama un marco legal específico y más incentivos para poner ponerla en marcha.

Así lo plantea la Asociación Empresarial Eólica (AEE) que explica que la vida útil de un aerogenerador es de alrededor de 30 años. Esta cifra es "indicativa" porque cuando son tan antiguos que llega un momento que compensa cambiarlos por uno nuevo, aunque sigan funcionando, según el director de políticas energéticas de la AEE, Heikki Willstedt. “Es como un coche, a los 25 años tal vez funciona perfectamente, pero si te montas en un nuevo notarás que funciona mucho mejor”, añade.

En España hay actualmente unos 33 gigavatios (GW) de energía eólica instalados y unos 15 GW estarían elegibles para ser renovados porque se acercan a su "obsolescencia tecnológica" en los próximos diez años. "Llegará un momento en el que serán tan antiguos que compensará cambiarlos por otros nuevos, aunque técnicamente puedan seguir funcionando", explica Willstedt. Un aerogenerador nuevo, además de tener más potencia (antes se instalaban máquinas de alrededor de 1 MW y ahora están entre los 5 y los 6 MW), produce mucha más energía. Como ejemplo, a igualdad de capacidad, un aerogenerador antiguo producía alrededor de 6 metros por segundo, mientras que ahora necesita solo 3 metros por segundo, lo cual implica que las nuevas máquinas producen más energía con menos viento.

Y esa es precisamente una de las principales bondades de la repotenciación para el sector: conseguir más energía con menos potencia instalada. Así, además, se podría alcanzar el objetivo de 130 teravatios-hora de energía para 2030, ideado en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que de otra manera (solo con la instalación de nuevos parques) se prevé imposible. "Cumplir el PNIEC a día de hoy es complicado", afirma el director general de esta asociación, Juan Virgilio Márquez. El motivo que argumenta es que en cinco años debería duplicarse la potencia instalada actual (30 GW), cuando la media anual de instalación de máquinas es de alrededor de 1 GW y en el mejor de los casos (2007) ascendió a 3,7 GW.

Pero el proceso de repotenciar un parque no es tan simple como puede parecer y no se limita a quitar las máquinas viejas y poner unas nuevas, sino que requiere seguir toda una serie de pautas como si se fuera a poner en marcha un parque eólico desde cero. Precisamente, para evitar estas lagunas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó en noviembre un Real Decreto de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico en el que incorporó por primera vez la definición de repotenciación (entendida como “la renovación de instalaciones con nuevas tecnologías”) en la normativa española y prometió el desarrollo de una hoja de ruta en el plazo de nueve meses (antes de agosto del año que viene) con “objetivos estratégicos y medidas técnicas, regulatorias y financieras para incentivar la sustitución de los equipos e incrementar la eficiencia y la producción de energía”.

Tramitación específica

La patronal eólica ha enviado al ministerio sus propuestas para la elaboración de ese plan estratégico, entre las que figura la creación de un marco legal específico para la repotenciación que facilite su tramitación, especialmente en el caso de la gestión medioambiental. En la actualidad, a los promotores renovables que quieran renovar los aerogeneradores de sus parques se les exige una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) nueva, como si fuera una zona en la que no había un parque eólico con anterioridad, lo cual dilata mucho los tiempos. La AEE propone establecer una DIA diferencial para la repotenciación que evalúe solo los cambios que se producen entre el parque antiguo y el nuevo.

Además, ahora solo se puede aumentar la potencia de los parques hasta un 5% con el cambio de máquinas, pero la patronal eólica reclama poder hacerlo en hasta un 50% para producir más cantidad de energía en un mismo emplazamiento. Según un informe de Monitor Deloitte, la sustitución de los viejos aerogeneradores de 416 parques podrían llegar a triplicar su capacidad eólica al incorporar hasta 15 GW adicionales de potencia al sistema eléctrico, la mitad del objetivo de instalación eólica previsto por el Gobierno para 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima .

Más incentivos

Por otra parte, la AEE reclama incentivos económicos para hacer frente a la pérdida de ingresos durante el periodo en el que se desmantelan los molinos viejos y se instalan los nuevos, que suele durar alrededor de dos años. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, repartió en 2023 casi 150 millones de euros para reemplazar 1.205 aerogeneradores antiguos por 167 molinos de última generación, lo que supone reducir en un 86% el número de aerogeneradores pero duplicar la energía que generan sin apenas aumentar la potencia instalada (solo un 8%).

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció hace unas semanas que antes de final de año se pondría en marcha una nueva convocatoria de ayudas para la repotenciación con un presupuesto de entre 300 y 350 millones de euros.