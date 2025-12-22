Las navieras se llevan carga fuera de la UE por las tasas ambientales

El nuevo régimen sobre derechos en el comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) que impone la Unión Europea para el transporte marítimo está alterando de manera notable las escalas que realizan grandes navieras que operan en el puerto de València como MSC, Maersk y CMA CGM, entre otras, de cara al año 2026. La nueva normativa se implementó gradualmente desde 2024 y obliga a los buques a pagar por sus emisiones de CO2, metano y óxido nitroso, con una cobertura total del 100% de emisiones a partir de 2026.

La normativa que tiene el objetivo de reducir el impacto climático del sector, pero no afecta a los puertos de fuera de la UE, lo que provoca el desvío de mercantes hacia recintos donde las navieras no tienen que pagar esas tasas como los de Marruecos, Argelia, Turquía o Gran Bretaña. Sin duda, ese desvío de mercancías preocupa a los grandes puertos españoles, que observan una posible pérdida de tráficos.

Informe Puertos del Estado

Según un informe elaborado para Puertos del Estadopor SBC, Cenit y Nextport, que adelanta el diario Expansión, la mayoría de las navieras están desarrollando estrategias que dan más importancia al Reino Unido en sus rutas de las que tenía hasta ahora, «decisión que no parece obedecer a cambios en las infraestructuras británicas». «Se observa un aumento de la actividad portuaria a puertos británicos que no responde a motivos como un incremento significativo de la actividad económica, una reducción de los costes de operación o problemas de congestión en puertos europeos vecinos», señala el citado informe.

En el Mediterráneo, «se observa la misma tendencia en puertos de Egipto y Turquía: un fuerte aumento tanto de la capacidad de los buques atracados como la distancia recorrida por ellos».

Hegemonía

Con algo más 5,5 millones de contenedores anuales, Valenciaport seguido de cerca por Algeciras y Barcelona, a más distancias, consolida a España como un actor clave en la región, aunque Tánger Med sigue creciendo fuertemente, desafiando la hegemonía en el estrecho, mientras que El Pireo (Grecia) gana importancia en el Mediterráneo oriental.

Puertos del Estado tiene claros cuáles son los riesgos a los que se enfrenta el sistema español, para lo que recomienda medidas correctivas. «Entre los riesgos sobre la competitividad portuaria -informa el ente estatal- cabe destacar la pérdida de tráficos estratégicos para Europa, la deslocalización logística, la disminución de conectividad marítima (lo que conlleva pérdida de soberanía logística) y el aumento de costes operativos, sin olvidar que el efecto buscado de reducir las emisiones de carbono no se logrará si las navieras optan por operar en puertos no europeos, pero vecinos».