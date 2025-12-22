Nuevas rutas 'low cost': Ryanair conectará Valencia con Rabat en 2026

Ryanair estrenará en abril de 2026 su quinta base en Marruecos, situada en Rabat, con dos aviones, una inversión de 170 millones de euros y 20 rutas diferentes, entre ellas una que conectará la ciudad marroquí con el aeropuerto de Valencia.

Así, habrá siete nuevas conexiones para Ryanair desde Rabat para la temporada de verano 2026: Milán-Bérgamo, Baden-Baden, Fráncfort-Hahn, Núremberg, Oporto, Pisa y Valencia.

La nueva ruta Rabat-Valencia de la temporada de verano comenzará el 31 de marzo y contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados. El último día previsto de operación de esta conexión es el 24 de octubre.

Esta nueva conexión se suma a las nuevas rutas que operarán próximamente con destino y origen en el aeropuerto de Manises como Lille, de la compañía española Vollotea, que operará a partir del próximo 21 de mayo de 2026, con dos viajes semanales los jueves y domingos.

La nueva base creará 800 puestos de trabajo locales, 60 de ellos pilotos y tripulación de cabina, y aumentará la capacidad de Rabat en un 45 % para el próximo verano, según la aerolínea, que destaca que esta nueva base mejorará aún la conectividad de bajo coste en Marruecos, país que acogerá el Mundial de Fútbol en 2030.

Ryanair opera en 13 ciudades de Marruecos, entre ellas Marrakech, Fez, Agadir, Tetuán, Esauira, Dajla y Nador, con más de 10,7 millones de pasajeros transportados.