¿Sabías que Port Sagunt genera más de 2.000 empleos?

El Puerto de Sagunto se ha consolidado como el principal motor económico y social del Camp de Morvedre. Se trata de una infraestructura clave que genera más de 2.000 empleos y que ha sabido reinventarse a lo largo de más de un siglo de historia. Su origen está ligado a la visión estratégica de principios del siglo XX, cuando se convirtió en el punto de salida del carbón y el mineral de hierro de la Sierra Menera para su exportación. La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial actuó como un catalizador, transformando este enclave en un proveedor logístico esencial y propiciando un fuerte impulso industrial en la costa valenciana.

Tras décadas de esplendor siderúrgico, el final de la dictadura y la incorporación de España a la Unión Europea desencadenaron una profunda crisis del sector del acero que puso en riesgo la continuidad del puerto, al desaparecer su principal actividad. En ese contexto, la integración en la Autoridad Portuaria de València (Valenciaport) resultó decisiva, al impulsar un ambicioso plan de inversiones orientado a diversificar su función logística.

Gracias a esta transformación, el puerto es hoy una potente plataforma multimodal, conectada por carretera y ferrocarril con la red nacional y posicionada como salida natural de mercancías para Aragón y el norte de España. Esta conectividad ha atraído a grandes empresas nacionales e internacionales, especialmente de los sectores de la automoción y la energía, con inversiones destacadas en áreas como Parc Sagunt. Con enlaces a más de 100 puertos de una veintena de países y una creciente integración urbana, ejemplificada en su nuevo paseo marítimo, Port Sagunt se afianza como un nodo logístico de referencia internacional y una garantía de futuro para miles de familias.