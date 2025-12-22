Stadler Valencia consolida su presencia en Europa con nuevos contratos

La planta valenciana de Stadler ha reforzado su posición en el mercado europeo tras adjudicarse dos nuevos contratos para el suministro de trenes-tram CITYLINK en Alemania y Dinamarca, un modelo diseñado y fabricado íntegramente en Valencia. Las operaciones, cerradas a comienzos de diciembre, reflejan el creciente interés de las autoridades de transporte por soluciones que conecten áreas urbanas y regionales sin transbordos, y confirman el papel de la compañía suiza como uno de los actores más destacados en este segmento.

En Alemania, Fahrzeugmanagement-Region Frankfurt RheinMain (fahma), entidad dependiente del consorcio de transporte Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), ha adjudicado a Stadler el contrato para suministrar 27 vehículos Citylink destinados a la futura Regionaltangente West (RTW). El proyecto está concebido para mejorar las conexiones transversales en el área metropolitana de Frankfurt, una región especialmente congestionada y con una elevada demanda de transporte diario.

La RTW permitirá enlazar directamente distintos municipios del oeste de la región sin necesidad de atravesar el centro urbano, lo que contribuirá a reducir tiempos de viaje y aliviar la presión sobre la red ferroviaria existente. Para ello, la línea se apoya en un modelo de explotación mixto, que combina infraestructuras ferroviarias convencionales con tramos de carácter tranviario, una fórmula cada vez más extendida en Europa.

Versátiles, eficientes y perfectamente adaptados a las condiciones climáticas

Los CITYLINK que suministrará Stadler Valencia han sido desarrollados específicamente para este esquema operativo. Con una longitud aproximada de 50 metros y capacidad para alrededor de 360 pasajeros, los vehículos podrán circular tanto por la red ferroviaria clásica como por líneas de tranvía urbano. Uno de los principales retos del proyecto es la accesibilidad, ya que deberán permitir el acceso sin barreras en estaciones con diferentes alturas de andén: las estándar de Deutsche Bahn, de 76 y 96 centímetros, y la altura propia de la RTW, situada en 80 centímetros.

El contrato incluye no solo el suministro del material rodante, sino también el mantenimiento, la revisión y la gestión de repuestos durante un periodo de 30 años, una fórmula que garantiza la disponibilidad de la flota a largo plazo. La entrega de las primeras unidades para pruebas y homologación está prevista para otoño de 2028, mientras que la entrada en servicio completa de la línea se mantiene para diciembre de 2030, coincidiendo con el cambio de horario ferroviario.

«Con la adjudicación del contrato se ha dado un paso decisivo hacia la finalización de la Regionaltangente West», señaló Knut Ringat, director general de RMV. Desde Stadler, Iñigo Parra, presidente de la división española del grupo, destacó que el proyecto exige soluciones técnicas específicas, especialmente en materia de accesibilidad, y permitirá ofrecer viajes directos que aumenten el atractivo del transporte público.

Aarhus refuerza su metro ligero

De forma paralela, Stadler Valencia ha cerrado un nuevo acuerdo con Aarhus Letbane para el suministro de ocho trenes-tram CITYLINK destinados a la red de metro ligero de Aarhus. El contrato, firmado a principios de diciembre, incluye una opción para doce unidades adicionales, además de la gestión de repuestos, y se apoya en una colaboración previa entre ambas partes.

Los nuevos vehículos se diseñarán y fabricarán en la planta de Stadler en Valencia, lo que refuerza el peso de la industria española dentro de la estrategia industrial del grupo. En este caso, el proyecto está marcado por la necesidad de garantizar la fiabilidad del servicio en condiciones climáticas adversas, especialmente durante los meses de invierno.

Los vehículos estarán equipados con baterías de tracción a bordo, que permitirán mantener la operación incluso cuando la catenaria se vea afectada por la formación de hielo, una circunstancia habitual en el norte de Europa. Este sistema no solo asegura la continuidad del servicio, sino que contribuye también a una operación más eficiente desde el punto de vista energético.

Los CITYLINK para Aarhus tendrán una configuración de cuatro coches y capacidad para hasta 324 pasajeros, con un interior diseñado para ofrecer confort y flexibilidad. La accesibilidad vuelve a ser un elemento central del diseño, con escalones deslizantes en los coches extremos, espacios reservados para sillas de ruedas y un suelo bajo y prácticamente continuo que facilita la movilidad dentro del vehículo.

La presidenta del Consejo de Administración de Aarhus Letbane, Mie Krog, destacó que la incorporación de nuevos trenes reforzará el metro ligero como una conexión esencial entre la ciudad y las áreas rurales del este de Jutlandia, con beneficios directos para los usuarios y para la región.

Una solución en expansión

Con estos dos contratos, Stadler consolida su liderazgo en el segmento del tren-tram y refuerza la plataforma CITYLINK como una solución cada vez más extendida en Europa. La combinación de flexibilidad operativa, accesibilidad y eficiencia energética responde a las necesidades de unas ciudades y regiones que buscan sistemas de transporte público más integrados, sostenibles y competitivos frente al vehículo privado.