Abono único de transporte, descuentos, bono eléctrico y desahucios: las ayudas sociales que se mantienen en 2026

El transporte público y las facturas energéticas mantendrán en 2026 todas las ayudas sociales que ya existían en 2025, y se añadirá una importante novedad. El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de los descuentos para la movilidad durante todo el año próximo, así como el abono único, que integra en una sola tarifa de 60 euros mensuales los autobuses interregionales, los trenes de Cercanías y los de media distancia. En paralelo, el Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como la prohibición de cortarles los suministros de luz, agua y gas y los descuentos del bono social energético.

Ayudas al transporte público

1. El abono único se pondrá en marcha a partir del 19 de enero y servirá para autobuses interregionales de titularidad estatal, trenes de Cercanías (Rodalies) y de media distancia, con una tarifa plana de 60 euros (30 euros para menores de 26 años).

2. Las bonificaciones prorrogadas para todo 2026 establecen que, en los servicios estatales de autobús, se mantiene la gratuidad infantil hasta los 14 años, el bono de 10 viajes con un 40% de descuento y el abono mensual con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

3. En los transportes públicos de competencia autonómica y local se prorroga la ayuda estatal, con la gratuidad infantil, los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años y la bonificación del 20% en el resto de abonos. Aquí el Gobierno financiará el descuento independientemente de si el Ejecutivo autonómico decide financiar un 20% adicional (hasta ahora solo lo hacía si se comprometía también la autonomía o el ayuntamiento).

4. Se mantienen igualmente las ayudas específicas para viajeros recurrentes en territorios como Canarias y Baleares, con la gratuidad del transporte público terrestre a los viajeros recurrentes; y en Asturias y Cantabria, la gratuidad de las cercanías también para los recurrentes.

5. En Renfe se prorrogan las medidas actuales, con el abono mensual ilimitado por 20 euros (10 euros para jóvenes), así como la gratuidad total para menores de 14 años.

6. La media distancia y los Avant especiales serán gratis para los niños y los abonos mensuales y los bonos de 10 viajes tendrán un descuento del 40 %. En los Avant generales se prorroga la bonificación del 50 % en el bono de 10 viajes.

7. Habrá un nuevo abono trimestral, llamado 'Pase Vía', que servirá para los Avant (que aplica más descuentos a medida que se viaja más) y permitirá no tener que realizar el desembolso con antelación, sino que el usuario paga cada billete que adquiere y cuanto mayor sea su número, mayor descuento tendrá. Los descuentos irán desde el 45% al 72%, con lo que se evita la pérdida de viajes y se paga de acuerdo con los efectivamente realizados.

8. Además, se mantiene el sistema Cronos para Cercanías, con descuentos del 40% a partir del quinto viaje pagando con la tarjeta bancaria en el torno. En servicios de media distancia de la red de ancho métrico aumentan los descuentos de ida y vuelta del 7% al 20%, igualándolos al resto de la red convencional.

Ayudas eléctricas y a la vivienda

1. El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esta moratoria, que fue aprobada por primera vez en marzo de 2020 y desde entonces beneficia a unas 60.000 familias, se ha ido prorrogando durante los últimos seis años.

2. Se mantiene también hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para los consumidores con la condición de vulnerables, así como los niveles de descuento del bono social eléctrico vigentes, fijados en el 42,5% para los vulnerables y en el 57,5% para los vulnerables severos.

3. Otras medidas que afectan al ámbito energético que se mantienen hasta que concluya 2026 son los incentivos fiscales para particulares y empresas a la hora de comprar un vehículo eléctrico, instalar un punto de recarga eléctrica (como la deducción del 15% en el IRPF) y acometer obras de eficiencia energética o reformas para rehabilitar viviendas o edificios, con deducciones del 20%, 40% o 60%.

Otras ayudas

1. Se establece una nueva exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales del pasado verano en varias comunidades autónomas.

2. Se prorrogan las ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana, a las que se añaden las exenciones en IRPF e impuesto de sociedades que se aplican a los profesionales y empresas afectada