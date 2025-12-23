Ford Almussafes cierra 2025 con la peor producción en 50 años y espera bajar aún más en 2026

Ford Almussafes termina 2025 como el peor ejercicio productivo de sus 50 años de historia en Valencia. Lo ha hecho con 98.500 vehículos fabricados, una sustancial caída (de alrededor del 18 %) respecto a los 120.000 de 2024, una tendencia a la baja que se espera también para el próximo año, cuando las previsiones estiman 90.000 vehículos para 2026 (-8,6 %).

Son los datos que maneja el sindicato UGT-Ford y que confirma a este diario este lunes 22 de diciembre, último día de trabajo en la fábrica de motores y pocos días después del cese de la actividad en la de vehículos correpondiente a este año 2025, tal como contempla el calendario del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a la plantilla.

Los 98.500 vehículos fabricados suponen la peor cifra de la planta valenciana, que comenzó su andadura en octubre 1976. Según Carlos Faubel, presidente del comité de empresa de Ford Almussafes, la previsión es "seguir bajando, lo esperado es que hagamos lo mismo o, incluso, un poco menos: quizás rondemos las 90.000 unidades para 2026", señala.

Años de caída: de cinco a un solo modelo

La hemeroteca reciente, de hecho, refleja un paulatino retroceso en el volumen de fabricación en Almussafes. En 2024 la cifra se situó en 120.000 vehículos; 219.600 en 2023; y alrededor de 233.000 en 2022.

Al respecto, Faubel recuerda que "en unos años hemos pasado de fabricar cinco modelos a uno solo [Kuga], que, además, no es un modelo nuevo", lamenta. Aún así, valora, "está aguantando bastante bien para un solo modelo".

En cuanto a motores, la cifra con la que Ford cierra el año 2025 -según los datos de UGT- es de 170.365 unidades frente a los 269.300 de 2024, es decir, un 36,7 % menos.

Con 2027 en el horizonte

Desde UGT-Ford, Faubel estima que 2027 -fecha en la que debería entrar en Almussafes un nuevo modelo híbrido- "será cuando la fábrica tenga que tomar otra dimensión". Previsiblemente, es cuando debe vencer el ERTE de dos años en el que se encuentra inmersa la plantilla que comenzó en 2025 y que se articuló como un mecanismo de transición para que la planta se reconvierta a la espera del nuevo modelo, garantizando el empleo actual para esa fecha.

El líder sindical asegura que la plantilla está "a la expectativa" sobre el futuro de la producción, al tiempo que avanza que a primeros del año que viene la planta de Almussafes recibirá a Jim Baumbick, nuevo presidente de Ford Europa. "La plantilla empieza a estar un poco ilusionada y esperanzada después de todo el bache que hemos sufrido y de toda la incertidumbre que ha habido en el sector del automóvil".

Jim Baumbick, presidente de Ford Europa. / L-EMV

Faubel asegura que hay un "compromiso" por parte de la empresa de que Baumbick visite la planta de Almussafes y que de ese encuentro esperan poder conocer "los planes de futuro" de Ford para Valencia. El líder de UGT-Ford recuerda que la salida a la situación actual es "recuperar carga de trabajo y tener la plantilla garantizada, al menos el mínimo que tenemos ahora mismo en fábrica".

Seis meses más de ERTE

Hace tan solo unas semanas Ford anunció una prórroga de seis meses más para el ERTE que afecta a la plantilla de Almussafes, así como el calendario de paradas de producción para enero y febrero del próximo año, que incluye 19 días en la planta de vehículos y cuatro días en motores. Estos últimos serán días de parada completa. La planta funciona en la actualidad bajo mínimos a la espera de la llegada del coche híbrido.

Así se estableció en una reunión de la comisión mixta de seguimiento del mecanismo RED. De este modo, las paradas del en los dos primeros meses del año que está por venir serán los días 9, 16, 20 y 27 de febrero en motores y en vehículos se parará en enero los días 7, 8, 9, 12, 19, 26 y 30 y en febrero los días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 19, 20 y 27. De esta forma, se fijan como parada total los días 9, 16, 20 y 27 de febrero.