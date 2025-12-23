La sociedad de inversión Ibervalles compra el hotel de Nuevo Centro

La sociedad de inversión Ibervalles ha comprado a Pictet Alternative Advisors, firma del grupo suizo Pictet, el hotel Novotel Valencia Lavant. El establecimiento tiene cuatro estrellas con 370 habitaciones y está franquiciado por la cadena francesa Accor. La operación responde a la hoja de ruta trazada por la compañía para configurar un catálogo hotelero de alta calidad, bien ubicado y operado por marcas internacionales de primer nivel.

Esta adquisición refuerza la presencia de Ibervalles en mercados de alta demanda hotelera de calidad como Madrid, Cascáis y ahora València, según destaca el grupo. Hace unas semanas, la firma cerró la adquisición del hotel de lujo Cascáis Miragem, en la Riviera portuguesa, y avanza en el desarrollo de un cinco estrellas en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, proyectado por el arquitecto danés Bjarke Ingels (BIG).

“València es un mercado estratégico por su estabilidad y su combinación equilibrada de turismo vacacional, corporativo y de grandes eventos”, ha subrayado Marisol Gallego, directora de Inversiones de Ibervalles. “Esta adquisición forma parte del plan que trazamos hace más de un año para crear una cartera hotelera de calidad, con activos bien ubicados, gestionados por operadores de primer nivel, y con un recorrido muy atractivo a futuro”, ha asegurado.

Impulso

Ibervalles prevé impulsar el posicionamiento comercial mediante un plan de marketing focalizado en eventos corporativos, congresos y turismo de larga estancia.

Un hotel en pleno pulmón verde de Valencia

Reabierto en febrero de 2025 tras una profunda reforma, el establecimiento incorpora estándares de diseño y tecnología de última generación. Su propuesta que combina negocio y ocio y su enfoque hacia el segmento MICE (reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones) responden a las nuevas demandas del viajero actual, según Ibervalles.

Como complemento a esta oferta integral, el hotel cuenta con la terraza panorámica más grande de la ciudad, un espacio con piscina. Además, en la planta baja, los huéspedes pueden vivir una experiencia culinaria en un ambiente que fusiona la tradición mediterránea con toques tropicales.

Este posicionamiento se ve reforzado por el crecimiento sostenido de València como destino turístico y de negocios. La región prevé superar en 2025 el récord absoluto de más de 31 millones de pernoctaciones hoteleras alcanzado el ejercicio pasado.

Las firmas Ontier, Watson Farley & Williams y BDO han asesorado a Ibervalles, mientras que CBRE, Uría Menéndez y Pérez Llorca han representado a Pictet. El banco Santander ha actuado como financiador de la operación.