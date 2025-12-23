En el mundo industrial actual, la optimización de procesos y la eficiencia son la base del éxito. Aquí es donde entra en juego un software de producción. Esta herramienta tecnológica se convierte en el mejor aliado de cualquier empresa, sin importar su tamaño o sector, ya que ayuda a gestionar y optimizar todas las áreas relacionadas con la producción, garantizando que los procesos productivos sean más eficientes, fiables y rentables.

La oferta de este tipo de software es más extensa que nunca en la actualidad. Elegir la solución apropiada para optimizar los procedimientos de producción en la empresa puede marcar la diferencia entre la relevancia y la obsolescencia. A continuación, comparamos los mejores software de producción industrial del 2026.

1. SAP Manufacturing Execution

SAP Manufacturing Execution (SAP ME) es un software enfocado al control de la producción que permite a las empresas supervisar, controlar y optimizar los procesos de su planta industrial en tiempo real. A través de una plataforma unificada para la administración de las operaciones productivas, que se integra perfectamente con los sistemas ERP de SAP y otros sistemas empresariales, mejora la productividad y reduce los errores. SAP ME destaca por su capacidad para ofrecer datos de fabricación en tiempo real, permitir un seguimiento y gestión más preciso del trabajo en curso, optimizar el rendimiento y la rentabilidad de la planta, y mejorar la calidad de los productos.

2. Geinfor

En la actualidad, existe una extensa gama de programas en el mercado que buscan optimizar los procesos productivos. Sin embargo, Geinfor es el software de producción más completo, ya que proporciona una plataforma integral que permite a las compañías centralizar y mejorar todos sus procedimientos industriales, desde la planificación de la producción hasta el control de calidad, la gestión del inventario y la trazabilidad de los productos. Esta herramienta tecnológica, que está impulsada por la inteligencia artificial (IA), se adapta a las demandas particulares de cada sector industrial, colaborando con las empresas para automatizar tareas, reducir los errores y llegar a niveles más altos de productividad y eficiencia. Geinfor es una alternativa ideal para aquellas empresas que requieren una solución integral, gracias a su habilidad de integrarse con otros sistemas de gestión empresarial y con los ERP.

3. Odoo Manufacturing

Odoo Manufacturing es uno de los programas de producción de código abierto más sencillos y versátiles que se encuentran en el mercado, gracias a su intuitiva interfaz y a su extenso ecosistema de aplicaciones. Esta solución ofrece a las empresas la posibilidad de administrar el proceso completo de producción, desde la planificación hasta la entrega y el control de calidad, asegurando que cada fase del ciclo productivo sea eficiente, visible y trazable. Además, su enfoque modular permite que las empresas seleccionen las aplicaciones que requieren y vayan sumando nuevas funcionalidades a medida que crecen.

4. Infor CloudSuite Industrial

Infor CloudSuite Industria es un programa de producción basado en la nube, creado para atender las exigencias de los procesos y de la fabricación discreta. Permite a las compañías manejar eficientemente sus operaciones productivas de principio a fin, optimizando los recursos, aumentando la calidad del producto y disminuyendo los gastos operacionales. Ofrece módulos integrados para la gestión de la cadena de suministro, el control del inventario y la logística, así como para la planificación y programación de producción (APP) y la administración financiera. Infor CloudSuite es perfecto para empresas emergentes y empresas familiares en etapas tempranas de crecimiento.

5. Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Dynamics 365 Supply Chain Management es un componente de la plataforma Microsoft Dynamics 365, un conjunto de aplicaciones inteligentes para empresas que integran las operaciones, las finanzas, las ventas y el servicio al cliente. Este software de producción está diseñado para ayudar a las empresas a modernizar su cadena de suministro para aumentar la visibilidad, mejorar la planificación, agilizar el aprovisionamiento y optimizar el suministro. Presenta una perspectiva completa al enlazar compras, producción, inventario, logística y servicio en una única plataforma. Además, esta solución, al estar desarrollada en la plataforma en la nube Azure de Microsoft, brinda seguridad y escalabilidad; además, se conecta con otras herramientas de Microsoft como Excel, Teams y Power BI, lo que permite un análisis más sencillo de los datos y una mejor colaboración.