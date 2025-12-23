Teléfonica firma el ERE que recorta 4.539 trabajadores, de los que 270 son de la Comunitat Valenciana

Telefónica ha firmado hoy el acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) con los sindicatos UGT, CC OO y Sumados presentado en siete sociedades de la compañía en España. De esta manera, las tres centrales que han participado en las negociaciones asistirán a la firma del acuerdo que se ha saldado con un mínimo de 4.539 salidas voluntarias, el 25,4% de las 6.088 inicialmente planteadas por la empresa. Se repartirán en 3.765 bajas en las tres filiales CEV (2.925 en Telefónica de España, 720 en Telefónica Móviles y 120 en Telefónica Soluciones), 599 en las filiales Global Solutions (TGS), Innovación Digital (TID) y Telefónica SA (TSA), y 175 en Movistar+. Unos 270 trabajadores de la compañía de telecomunicaciones de la Comunitat Valenciana podrán acogerse al ERE.

El principal avance en materia laboral que han conseguido los trabajadores es el compromiso del grupo a elevar los salarios un 1,5% cada año de duración del convenio, según han informado los sindicatos. En cuanto a las indemnizaciones, la propuesta de la empresa para todas las filiales contempla unos tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces, con la salvedad de que en Movistar+ no entran los nacidos en 1971. En tanto, los nacidos entre 1965 y 1968 tendrán un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces.

Tanto UGT como Comisiones Obreras todavía no conocen con exactitud cuántos trabajadores definitivamente se verán afectados por el recorte por autonomías, si bien estiman que en el conjunto de la Comunitat Valenciana el ERE implicará la salida de los citados 270 empleados, lo que supone el 35% de la plantilla integrada por unas 750 personas en este territorio.

Complementos

En caso de que hubiese 3.765 adhesiones voluntarias, no habría más salidas, mientras que si hubiese, por ejemplo, 5.300 adhesiones voluntarias, el número máximo de salidas seguiría siendo de 5.040. Asimismo, si hubiese, por ejemplo, 3.000 adhesiones voluntarias, se producirían 765 salidas forzosas, hasta llegar a las 3.765 salidas, cifra que marca el umbral máximo de afectación del ERE en caso de que no haya un volumen de voluntariedad suficiente. De este modo, las 4.539 salidas mínimas del ERE en Telefónica suponen que, como mínimo, Telefónica adelgazará en torno a un 26% su plantilla en las siete filiales afectadas, que cuentan en estos momentos con un total de 17.248 empleados. Este porcentaje supone una reducción de nueve puntos porcentuales sobre el 35% que se planteó en un primer momento.

Condiciones económicas

En cuanto a los requisitos para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, en el caso de las filiales se necesitan 15 años de antigüedad durante la vigencia del proceso (en su caso hasta el 31 de diciembre de 2028), mientras que para las GBU (Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica) se precisan 13 años de antigüedad, si bien la duración temporal del procedimiento de despido colectivo será, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, en el caso de las GBU se añaden primas de voluntariedad en función de la antigüedad en la empresa que oscilan entre los 5.000 y los 18.000 euros, el doble que la horquilla de entre 2.500 y 9.000 euros propuesta en reuniones anteriores. En concreto, para los que tengan menos de 8 años de antigüedad serán 5.000 euros; entre 8 y 12 años (7.000 euros); entre 12 y 16 años (9.000 euros); entre 16 y 20 años (12.000 euros); entre 20 y 24 años (15.000 euros) y más de 24 años (18.000 euros).