Así será por dentro la gigafactoría de Sagunt

Volkswagen ha confirmado que dejará de fabricar vehículos de combustión interna como el Polo para impulsar la venta de los modelos completamente eléctricos, especialmente en el segmento de automóviles de menor tamaño. Estos coches eléctricos urbanos (como el ID.Polo, la versión eléctrica del modelo con motor de combustión) llevarán celdas producidas a partir de septiembre en Sagunt. PowerCo, filial de baterías de VW, acaba de iniciar su producción europea de celdas en la planta alemana de Salzgitter (que será gemela a la de València) y ha revelado con imágenes cómo es el proceso de fabricación.

Las primeras imágenes del interior de la planta alemana confirman la importancia de las salas blancas o 'limpias y secas' para el proceso de producción. Este tipo de instalaciones son esenciales para mantener la limpieza en el ambiente (garantizan la eliminación de motas de polvo con un tamaño menor que 140 veces el de un cabello humano), facilitan trabajar con menos del 1 % de humedad (el agua es uno de los mayores enemigos de los elementos químicos de la celda) y permiten gestionar los disolventes. En el área de producción del primer bloque de Sagunt se van a instalar 11 salas blancas y en la de activación de las celdas otras seis.

Proceso de producción de las celdas en las salas blancas de la gigafactoría de Salgitter. / Stefan Warter/VW

La gigafactoría se está construyendo en una parcela de 1.293.842 metros cuadrados y el área de actividad ocupará una extensión similar a 260 campos de fútbol. Los edificios de la gigafactoría valenciana, como los de Salzgitter, «se agrupan en unidades de producción llamadas Standard Factory Block (bloque estándar de fabricación)». El proyecto de Sagunt está dividido en tres fases (de momento están confirmadas las dos primeras) de 20 GWh de capacidad cada uno (equivalente a la producción de celdas para más de 250.000 vehículos al año).

En cada fase se construirá un bloque y cada uno de ellos tendrá dos edificios de producción de celdas, dos edificios de carga inicial de las pilas y evaluación de rendimiento (proceso denominado de formación y envejecimiento), dos edificios logísticos de recepción de materias primas y salida de las celdas, y un edificio de servicios de agua, electricidad, aire comprimido y nitrógeno.

Área de producción de la gigafactoría de baterias de Salzgitter. / Stefan Warter/VW

Instalación de helio

La planta contará con una instalación de helio, que es necesario para el ensamblaje de las celdas. «La función principal del helio es facilitar las pruebas de fugas y el control de calidad», según recoge el informe de impacto ambiental de la planta. La gigafactoría también contará con «una instalación radioactiva, compuesta por un conjunto de máquinas cuya principal finalidad es garantizar la calidad de la celda en distintos puntos de fabricación».

Proceso de montaje de las celdas en las carcasas. / Stefan Warter/VW

Láser y ultrasonido

PowerCo utilizará herramientas láser y de ultrasonido de precisión avanzada para soldar las láminas conductoras y recortar los electrodos con el objetivo de reducir los residuos. La gigafactoría tendrá un elevado consumo de agua, que llegará a los 20 millones de litros cuando esté a su máxima capacidad con las tres fases. La mayor parte del consumo será para la refrigeración (18,5 millones de litros al día) y para uso industrial la planta necesitará otros 1,7 millones de litros de agua al día. VW va a aprovechar «el agua que se generará en la depuradora de Parc Sagunt II para su reutilización».

Cadena de montaje de las celdas en la planta de Salzgitter. / Stefan Warter/VW

Celdas de NMC

La primera celda unificada de PowerCo producida en Salzgitter está basada en tecnología Niquel-Manganeso-Cobalto (NMC) y es una de las celdas de batería más potentes en el segmento de volumen. En comparación con las celdas anteriores, ofrece alrededor de un 10 por ciento más de densidad energética. Además, está perfectamente sincronizada con el nuevo sistema de baterías de Volkswagen que permite la instalación directa celda-plataforma (cell-to-pack), lo que ofrece ventajas en autonomía, eficiencia y rendimiento. Próximamente, se producirán más variantes como la celda unificada de PowerCo con tecnología de Litio-Fosfato-Hierro (LFP). La planta de Sagunt va a producir inicialmente celdas de LFP (que son más baratas), aunque está preparada para producir de NMC y baterías en estado sólido.

Proceso de producción de las celdas en la planta alemana de Salzgitter. / Stefan Warter/VW

Estrategia del grupo

Volkswagen se ha consolidado este año como líder de ventas de coches eléctricos. La próxima llegada de los eléctricos urbanos (que se van a fabricar en España y Portugal y llevaran celdas valencianas) refuerzan su apuesta por la electromovilidad. El consejero delegado de Volkswagen, Thomas Schäfer, ha asegurado al diario alemán 'Auto motor und sport' que los vehículos de combustión como el Volkswagen Polo de combustión interna dejarán de fabricarse, al tiempo que se impulsarán los modelos totalmente eléctricos en todos los segmentos, especialmente en el de vehículos de menor tamaño.

"Ofrecer nuevos modelos de gasolina en la clase Polo e inferiores no tiene sentido dadas las futuras normativas sobre emisiones. Serían demasiado caros para nuestros clientes. El futuro en este segmento es eléctrico", señala Schäfer. El responsable de VW recuerda que están trabajando en modelos 100 % eléctricos en este segmento como el ID.Polo y el ID.Cross (la versión SUV del ID.Polo) en 2026 y el ID.Every1 en 2027. De momento. Volkswagen mantendrá la producción de vehículos con motor de combustión y eléctricos, aunque el consejero delegado insiste en que esto es "costoso".