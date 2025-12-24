Mercadona cambia su horario en Navidad: ¿A qué hora cierran sus supermercados en Nochebuena?

Mercadona también celebra la Navidad y, por eso, ha decidido modificar su horario para facilitar la conciliación de sus trabajadores, que en Nochebuena saldrán antes para poder celebrar las fiestas con sus seres queridos.

Habitualmente, la cadena valenciana de supermercados cierra sus puertas a las 21.30 horas pero el 24 de diciembre no será así. El horario de apertura de Mercadona sí permanece invariable y las tiendas levantarán la persiana como cualquier día laborable: a las 9.00 de la mañana.

Mercadona cambia su horario en Navidad

Las celebraciones navideñas han llevado a Mercadona a tomar la decisión de cambiar temporalmente el horario de apertura de sus establecimientos. La modificación servirá para que sus miles de empleados puedan acortar sus horas de trabajo en Nochebuena y llegar a tiempo a la tradicional cena de la víspera de Navidad.

No obstante, desde las 9 de la mañana los trabajadores estarán al pie del cañon para atender a los cientos de miles de personas que a buen seguro acudirán a los supermercados de Mercadona a ultimar comprar o adquirir algún producto olvidado y necesario para la cena de Nochebuena o la comida de Navidad.

Mercadona cambia su horario en Navidad: ¿A qué hora cierra en Nochebuena? / Mercadona

Si es tu caso, las tiendas de Mercadona permanecerán abiertas hasta las 19.00 horas, momento en que bajarán la persiana y se dispondrán, como el resto del mundo, a celebrar la Navidad.

A continuación, te detallamos qué horario tendrá Mercadona durante estos días de celebraciones navideñas: