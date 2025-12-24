Los valencianos cocinan menos en Navidad: un tercio de los consumidores elige platos preparados

Tras la Nochebuena -la celebración navideña favorita de los valencianos (para un 90 % de ellos, según una encuesta de la cadena de supermercados Aldi)- y con la comida de Navidad prácticamente sobre la mesa, los menús ya están preparados. Según el estudio de la firma de origen alemán, un tercio de los consumidores optará estas fiestas por platos ya preparados, una tendencia al alza y que va ganando presencia en los lineales de los supermercados.

La encuesta revela que los platos preparados crecen en popularidad durante la Navidad. Un 29 % de las familias incluirá alguno en sus menús estas fiestas, 11 puntos más que hace cinco años y cinco por encima que el año pasado. "Esta tendencia refleja cómo estas opciones son una alternativa práctica y atractiva", destaca la cadena de supermercados. Entre quienes optan por ellos, un 64 % los incorpora en algunos platos, combinándolos con elaboraciones propias. La principal razón para elegirlos es la practicidad (53 %), la falta de tiempo (22 %) y querer dedicar las fiestas a otras actividades y reuniones familiares (26 %).

En conjunto, según la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV), el interés por los platos preparados ha vivido un incremento de un 15 % respecto años anteriores, y se ha convertido en una modalidad cada vez más utilizada por los consumidores que eligen preparar comidas y cenas de celebración de estos días en casa. "Aunque supone también un sobrecoste del precio respecto la elaboración de los productos de origen (sin cocinar)", señala Francisco Rodríguez, presidente de UCCV.

Respecto a los precios de este tipo de productos, Rodríguez apunta a que "hay mucha variedad, pero cuanta mayor calidad y sofisticación, mayor incremento de precio, debido a la subida de la alimentación, el transporte y la energía, que repercute en los platos preparados". Cabe recordar que los precios alimentación subieron el 2,8 % anual en noviembre, por encima del 1,7 % del mismo mes de 2024.

Palanca de crecimiento del sector

El 'listo para comer’, según Pedro Reig, director general de la Asociación de supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova), "ha venido para quedarse". "Las secciones de cocina son una de las palancas de crecimiento del sector. Asucova representa a grandes cadenas como Mercadona, Consum y Masymas, entre otras. Responden a un cambio claro en los hábitos de consumo: hogares más pequeños, menos tiempo para cocinar y búsqueda de soluciones cómodas pero saludables. En la Comunitat Valenciana esta tendencia se consolida, impulsada por la innovación de nuestras cadenas y la buena aceptación de los consumidores", señala el líder de la patronal.

Un puesto de platos preparados en el Mercado Central de València. / Miguel Ángel Montesinos

De hecho, según datos de la consultora Worldpanel by Numerator, el mercado de la comida para llevar en España ronda los 10.000 millones de euros, con un crecimiento del 11 % en valor entre 2023 y 2025.

Reig destaca que "son soluciones con una presencia cada vez mayor y un crecimiento importante cada año en Navidad, ya sean de quinta gama (cocinados y listos para comer) como preparados frescos y listos para meter en el horno. Las familias buscan calidad y sabor, productos diferentes o no habituales y, sobre todo, tiempo".

En cuanto a la evolución de estos productos, para Reig, "pasa por ofrecer una experiencia gastronómica completa: variedad, menús equilibrados y calidad, con ingredientes frescos, de temporada y con proveedores nacionales. Se incorporan recetas internacionales, platos saludables y para todo tipo de dietas. El futuro inmediato será integrar más sostenibilidad y trazabilidad. Los supermercados estamos pasando de aportar productos para 'llenar tripas' a ayudar a vivir mejor desde la alimentación", añade Reig.

El informe de Aldi refleja que los productos 'gourmet' van ganando presencia en las mesas navideñas ya que "aportan un toque de innovación". Esta opción más 'top' interesa a un 19 % de los encuestados y un 64 % afirma que le gusta ofrecer productos más selectos a sus invitados.