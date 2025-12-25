La ocupación hotelera se recupera y roza el 85% en las zonas turísticas valencianas en Navidad y Año Nuevo

La ocupación turística en los hoteles de la Comunitat Valenciana durante esta Navidad 2025 está siendo positiva, con previsiones que apuntan a superar el 80-85% , especialmente impulsada por el turismo nacional, y alcanzando el 70% en turismo rural para Nochevieja, consolidando así una tendencia de crecimiento y buena actividad durante todo el año. Los campings también esperan una ocupación cercana al lleno, rozando el 80%. Son las previsiones que realiza la patronal hotelera Hosbec.

A la espera de que concluyen las navidades, la temporada baja se ha hecho presente en el sector hotelero de la Comunitat Valenciana durante la primera quincena de diciembre y los datos de ocupación media bajan a los niveles mínimos del año, pero prácticamente en todos los destinos se repiten los datos de 2024, por lo que el buen ritmo de actividad se ha sostenido durante prácticamente todo el año. La ocupación hotelera media de la Comunidad Valenciana se ha situado en el 60%, si bien destacan destinos como la ciudad de València, que con un 67% de ocupación recupera sus valores normales, y su comparativa respecto a la primera quincena de diciembre de 2024 está distorsionada por el efecto dana. Como es habitual en estas fechas, el mercado nacional recupera posiciones y se sitúa en el 50% de cuota de mercado.

Perspectivas de Hosbec. / Levante-EMV

Qué pasará en Nochevieja

El sector vuelve a recuperarse para el periodo de Nochevieja, en el que ya está vendida un 85% de la capacidad hotelera en la Comunitat Valenciana, tendencia al alza que se extiende hasta el 4 de enero y que enlaza de nuevo con la festividad de los Reyes Magos. Para ese periodo las reservas ‘on the books’ están al 70% en estos momentos de media. De todos los destinos Benidorm vuelve a ser el más demandado. En estos momentos y a falta de dos semanas para el final del año 2025 ya tiene reservas confirmadas que superan el 88% para la noche de fin de año.

Extranjeros

Benidorm vuelve a confirmar en la primera quincena de diciembre su condición de destino modelo frente a la estacionalidad, con el 81,7% de las plazas hoteleras asociadas a Hosbec abiertas y una ocupación media del 61,3%, prácticamente idéntica a la del mismo periodo del año anterior. Un dato que, más allá del porcentaje, refleja la capacidad del destino para mantener pulso turístico en temporada baja. El mercado sigue claramente polarizado entre demanda nacional y británica, que juntas concentran más del 86% del volumen total. España lidera el ranking con un 50,3%, mientras que Reino Unido refuerza su peso hasta el 36,2%, "apoyando una planta hotelera muy orientada a estancias medias y largas, viajes senior y una agenda de eventos y concentraciones que sostienen la actividad en estas fechas", asegura Hosbec.

Costa Blanca

La Costa Blanca ha entrado en diciembre con un ritmo propio de temporada baja, pero sin perder pulso turístico. La primera quincena se salda con una ocupación del 57,3%, ligeramente por debajo del año anterior, en un contexto marcado por la reducción de oferta y una demanda que se mueve más por afinidad climática y fidelidad que por volumen. El mercado nacional sigue siendo el gran sostén del destino, superando el 55%, mientras que el internacional mantiene una presencia estable y muy reconocible. En ese mapa de procedencias destacan Reino Unido y Bélgica, junto a Francia, Italia y los mercados nórdicos, que siguen encontrando en la Costa Blanca un refugio climático en pleno invierno europeo. Países Bajos, Alemania y Polonia completan un mix equilibrado, que permite sostener niveles razonables de actividad hotelera. Por categorías, los establecimientos de 4 y 3 estrellas se mueven en un mismo rango con un 57% y 58% respectivamente.

Valencia y Castellón

La provincia de Valencia ha tenido durante la primera quincena de diciembre con un comportamiento sólido para un mes tradicionalmente de transición, alcanzando una ocupación media del 65,8%, por encima del registro del año anterior. Italia (6,1%) y Reino Unido (6,1%) se sitúan como los principales mercados emisores internacionales, acompañados de Francia (5,1%), Alemania (4,6%) y Estados Unidos (4,6%), que mantienen una presencia constante incluso fuera de los picos turísticos clásicos.

Mientras tanto, en la de Castellón ha afrontado diciembre como la provincia más expuesta a la estacionalidad del arco mediterráneo, un factor que se refleja con claridad en la planta hotelera disponible: actualmente, el 49,4% de los hoteles asociados a Hosbec permanece cerrado, una decisión directamente vinculada al ajuste de la oferta a la demanda propia de estas fechas. Con este contexto, la ocupación media se sitúa en el 48%, un dato estable y coherente con el momento del año. El mercado nacional sostiene de forma mayoritaria la actividad, concentrando más de tres cuartas partes del total de hospedados en hoteles, mientras que la demanda internacional aparece de forma más puntual pero diversificada. Francia, Bélgica e Italia lideran el ranking exterior, acompañados por Países Bajos, Dinamarca y Reino Unido, configurando un perfil de visitante muy ligado a escapadas tranquilas, turismo senior y estancias vinculadas al descanso y al entorno natural.