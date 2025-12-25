Un tren València-León, detenido quince minutos por una incidencia en Chamartín

La navidad trae consigo muchas idas y venidas, grandes flujos de transporte y, también, algún retraso. Un tren con salida desde València y destino León se ha detenido durante alrededor de un cuarto de hora en la vía antes de llegar a la estación madrileña de Chamartín por una incidencia en la estación, que ya ha sido resuelta.

Se trata del tren de larga distancia y alta velocidad 5071, como han informado desde Adif, la administradora del servicio, en redes sociales. En concreto, se ha detenido en una de las vías entre el Jardín Botánico de Madrid y la estación de Madrid-Chamartín, en la que el tren, con destino León, hacía parada.

"Debido a una incidencia que afecta a la estación de Madrid Chamartín (Ancho Estándar), trenes de larga distancia AV están detenidos", ha comunicado la entidad responsable de la circulación ferroviaria en España.

Incidencia resuelta

La incidencia ya se había resuelto antes del mediodía y este tren ha podido parar en Chamartín finalmente y ya ha salido dirección norte, hacia la capital leonesa. Además, otros trenes de alta velocidad y larga distancia tienen un retraso medio estimado de 25 minutos, según Adif.

“Incidencia finalizada, queda reparada la avería y se restablece la circulación con normalidad. Los trenes recuperan gradualmente su frecuencia de paso”, han informado desde la operadora en redes sociales. Se desconocen los motivos de la incidencia que ha afectado a la estación madrileña, aunque desde Adif han señalado que la afección se daba en las vías de ancho estándar.