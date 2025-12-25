Transportes
Un tren València-León, detenido quince minutos por una incidencia en Chamartín
La incidencia, para la que Adif estimaba un retraso medio de 25 minutos, ya se ha resuelto
EP
La navidad trae consigo muchas idas y venidas, grandes flujos de transporte y, también, algún retraso. Un tren con salida desde València y destino León se ha detenido durante alrededor de un cuarto de hora en la vía antes de llegar a la estación madrileña de Chamartín por una incidencia en la estación, que ya ha sido resuelta.
Se trata del tren de larga distancia y alta velocidad 5071, como han informado desde Adif, la administradora del servicio, en redes sociales. En concreto, se ha detenido en una de las vías entre el Jardín Botánico de Madrid y la estación de Madrid-Chamartín, en la que el tren, con destino León, hacía parada.
"Debido a una incidencia que afecta a la estación de Madrid Chamartín (Ancho Estándar), trenes de larga distancia AV están detenidos", ha comunicado la entidad responsable de la circulación ferroviaria en España.
Incidencia resuelta
La incidencia ya se había resuelto antes del mediodía y este tren ha podido parar en Chamartín finalmente y ya ha salido dirección norte, hacia la capital leonesa. Además, otros trenes de alta velocidad y larga distancia tienen un retraso medio estimado de 25 minutos, según Adif.
“Incidencia finalizada, queda reparada la avería y se restablece la circulación con normalidad. Los trenes recuperan gradualmente su frecuencia de paso”, han informado desde la operadora en redes sociales. Se desconocen los motivos de la incidencia que ha afectado a la estación madrileña, aunque desde Adif han señalado que la afección se daba en las vías de ancho estándar.
- La grúa se lleva más de 40 coches que impedían el montaje del mercadillo navideño de Castilla
- Una conocida cadena construye un nuevo supermercado en el polígono Alcodar de Gandia
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- Se escuchaban coches y motos explotando. Parecía la guerra
- La ampliación del aparcamiento del hospital de Alzira permitirá a Ribera Salud volver a hacer caja
- El Gobierno acepta la petición de Pérez Llorca de eximir de IRPF las ayudas de la Generalitat por la dana
- La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas
- Bellreguard reconoce la trayectoria de un joven con 27 matrículas de honor