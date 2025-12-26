Uno de cada cuatro consumidores valencianos ya compra la ropa por internet

En los últimos años, el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial, que transforma la forma en que consumidores y empresas interactúan. Impulsado por avances tecnológicos, cambios en los hábitos de consumo y, especialmente, por el impacto de la covid, el 'e-commerce' se ha consolidado como un canal integrado en el día a día de los consumidores para la compra y venta de productos y servicios.

Según el informe ‘El futuro del e-commerce: impacto en los mercados de moda y alimentación y bebidas’, realizado por Deloitte y Google, la moda y la alimentación son dos de las categorías ‘online’ más importantes, con el mayor crecimiento en los últimos cinco años. Así, el estudio de la consultora revela que la compra ‘online’ supone ya cerca del 23 % para los usuarios valencianos en el sector de la moda y un 5 % en bebida y alimentación.

El móvil: el canal favorito

El informe detalla, además, cuál es el canal ‘online’ favorito por los valencianos: entre el 55 y el 65 % de las compras de moda y alimentación se hacen por el móvil. “La moda muestra una creciente adopción de aplicaciones para móvil, especialmente entre consumidores más jóvenes que utilizan el ‘smartphone’ para descubrir, comparar y comprar”, señala Deloitte.

Compradores, en el centro de València. / Miguel Ángel Montesinos

En conjunto, "el sector de la restauración y comida a domicilio es la palanca más potente del comercio móvil en la Comunitat Valenciana, impulsada por la importancia de la gastronomía local, el turismo intenso y la conveniencia de aplicaciones móviles de entrega rápida. Plataformas como Glovo, UberEats y Just Eat dominan el comportamiento de compra móvil", dice el informe.

De cara al futuro, el estudio realizado por Deloitte y Google apunta a que el canal ‘online’ gane cuota al ‘offline’ de aquí a 2030: en la Comunitat Valenciana se espera que el online represente un 28-30 % en moda y un 7-8 % en alimentación y bebidas, una cifra similar a la media europea que maneja el informe. Según Deloitte, en la Comunitat Valenciana se espera un crecimiento del entre 11 y el 13 % en cinco años en el sector moda y de un 12 al 14 % en alimentación y bebida.

La tienda como espacio de "experiencias"

Pese al empuje del ‘online’, el informe destaca que "el canal físico seguirá siendo una pieza clave en la industria de la moda, haciendo que la experiencia omnicanal se consolide como palanca clave del crecimiento futuro". Sin embargo, apunta a un "propósito evolucionado" de la tienda como espacio de recogida de productos comprados ‘online’ o como lugar en el que ofrecer "experiencias" como eventos, demostraciones o "crear comunidad".

Del mismo modo, según el informe, la tienda debe cumplir con servicios como el de asesoramiento por parte de expertos y dar "una atención personalizada de alto nivel".

Las experiencias en tienda, según aconseja el documento de la consultora, deben estar "impulsadas por la tecnología" y entre ellas cita un pago rápido y sencillo a través de terminales móviles. El informe destaca, en esta línea, un "enfoque ‘phygital’" [mix de lo físico y lo digital], que "crea experiencias superiores, permite mayor agilidad operativa y favorece un crecimiento sostenido del ‘retail'".

Un repartidor de comida a domicilio, un sector que crecerá en los próximos cinco años. / Miguel Ángel Montesinos

Antonio Ibáñez, socio de Deloitte Digital explica a Levante-EMV que "el crecimiento del ‘e-commerce’ en sectores como moda y alimentación seguirá siendo muy sólido en los próximos años en la Comunitat Valenciana, coexistiendo junto a la tienda física. El verdadero motor de crecimiento será la integración de ambos mundos. Las marcas que ganen competitividad serán las que conviertan la tienda en un espacio ‘phygital’, apoyado en datos, tecnología y experiencias personalizadas, donde el cliente pueda moverse sin fricciones entre lo ‘online’ y lo ‘offline’".

Por su parte, Joaquín María Fernández, socio en Technology & Transformation de Deloitte en la Comunitat Valenciana y Murcia, añade al respecto que "estamos viendo cómo el móvil se consolida como el principal punto de contacto con el consumidor, especialmente en el sector moda y en la industria ‘food & beverage’ [alimentación], donde ya concentra más de la mitad de las compras ‘online’ en la Comunitat Valenciana. Esto obliga a las compañías a transformar sus operaciones y su tecnología para ofrecer una visión 360º del cliente, con inventarios en tiempo real, pagos sin fricción y experiencias coherentes en todos los canales. La tecnología ya no es un soporte: es el habilitador del crecimiento del ‘retail’", concluye.