Hábitos de compra
Uno de cada cuatro consumidores valencianos ya compra la ropa por internet
Un informe de Deloitte revela que el 23 % de los usuarios adquiere prendas a través del canal 'online' y que en cinco años llegará al 30 %; mientras que la alimentación sólo acapara un 5%
En los últimos años, el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial, que transforma la forma en que consumidores y empresas interactúan. Impulsado por avances tecnológicos, cambios en los hábitos de consumo y, especialmente, por el impacto de la covid, el 'e-commerce' se ha consolidado como un canal integrado en el día a día de los consumidores para la compra y venta de productos y servicios.
Según el informe ‘El futuro del e-commerce: impacto en los mercados de moda y alimentación y bebidas’, realizado por Deloitte y Google, la moda y la alimentación son dos de las categorías ‘online’ más importantes, con el mayor crecimiento en los últimos cinco años. Así, el estudio de la consultora revela que la compra ‘online’ supone ya cerca del 23 % para los usuarios valencianos en el sector de la moda y un 5 % en bebida y alimentación.
El móvil: el canal favorito
El informe detalla, además, cuál es el canal ‘online’ favorito por los valencianos: entre el 55 y el 65 % de las compras de moda y alimentación se hacen por el móvil. “La moda muestra una creciente adopción de aplicaciones para móvil, especialmente entre consumidores más jóvenes que utilizan el ‘smartphone’ para descubrir, comparar y comprar”, señala Deloitte.
En conjunto, "el sector de la restauración y comida a domicilio es la palanca más potente del comercio móvil en la Comunitat Valenciana, impulsada por la importancia de la gastronomía local, el turismo intenso y la conveniencia de aplicaciones móviles de entrega rápida. Plataformas como Glovo, UberEats y Just Eat dominan el comportamiento de compra móvil", dice el informe.
De cara al futuro, el estudio realizado por Deloitte y Google apunta a que el canal ‘online’ gane cuota al ‘offline’ de aquí a 2030: en la Comunitat Valenciana se espera que el online represente un 28-30 % en moda y un 7-8 % en alimentación y bebidas, una cifra similar a la media europea que maneja el informe. Según Deloitte, en la Comunitat Valenciana se espera un crecimiento del entre 11 y el 13 % en cinco años en el sector moda y de un 12 al 14 % en alimentación y bebida.
La tienda como espacio de "experiencias"
Pese al empuje del ‘online’, el informe destaca que "el canal físico seguirá siendo una pieza clave en la industria de la moda, haciendo que la experiencia omnicanal se consolide como palanca clave del crecimiento futuro". Sin embargo, apunta a un "propósito evolucionado" de la tienda como espacio de recogida de productos comprados ‘online’ o como lugar en el que ofrecer "experiencias" como eventos, demostraciones o "crear comunidad".
Del mismo modo, según el informe, la tienda debe cumplir con servicios como el de asesoramiento por parte de expertos y dar "una atención personalizada de alto nivel".
Las experiencias en tienda, según aconseja el documento de la consultora, deben estar "impulsadas por la tecnología" y entre ellas cita un pago rápido y sencillo a través de terminales móviles. El informe destaca, en esta línea, un "enfoque ‘phygital’" [mix de lo físico y lo digital], que "crea experiencias superiores, permite mayor agilidad operativa y favorece un crecimiento sostenido del ‘retail'".
Antonio Ibáñez, socio de Deloitte Digital explica a Levante-EMV que "el crecimiento del ‘e-commerce’ en sectores como moda y alimentación seguirá siendo muy sólido en los próximos años en la Comunitat Valenciana, coexistiendo junto a la tienda física. El verdadero motor de crecimiento será la integración de ambos mundos. Las marcas que ganen competitividad serán las que conviertan la tienda en un espacio ‘phygital’, apoyado en datos, tecnología y experiencias personalizadas, donde el cliente pueda moverse sin fricciones entre lo ‘online’ y lo ‘offline’".
Por su parte, Joaquín María Fernández, socio en Technology & Transformation de Deloitte en la Comunitat Valenciana y Murcia, añade al respecto que "estamos viendo cómo el móvil se consolida como el principal punto de contacto con el consumidor, especialmente en el sector moda y en la industria ‘food & beverage’ [alimentación], donde ya concentra más de la mitad de las compras ‘online’ en la Comunitat Valenciana. Esto obliga a las compañías a transformar sus operaciones y su tecnología para ofrecer una visión 360º del cliente, con inventarios en tiempo real, pagos sin fricción y experiencias coherentes en todos los canales. La tecnología ya no es un soporte: es el habilitador del crecimiento del ‘retail’", concluye.
La Unión de Consumidores alerta de estafas en Navidad
La navidades son fechas de exceso de consumo, por lo que desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) alertan de posibles fraudes y estafas en las compras por internet como páginas web fraudulentas con grandes ofertas, mensajes SMS, aplicaciones de mensajería instantánea o correos electrónicos que advierten de problemas ficticios en cuentas bancarias o tarjetas, o errores o incidencias en la entrega de paquetes por direcciones incorrectas. Son indicios que deben poner al consumidor en alerta ante un posible fraude o estafa al acceder a enlaces sospechosos.
Según Francisco Rodríguez, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, "conviene revisar muy bien las páginas web, para comprobar su identificación y domicilio social, si tienen información sobre la protección de datos, las condiciones contractuales, información sobre devolución de pedidos, y ante cualquier duda, evitar realizar una compra facilitando datos personas y bancarios que podrían ser mal utilizados".
Además, el experto asegura que "revisar nuestra cuenta para detectar cargos o movimientos sospechosos es también una precaución básica, así como ignorar llamadas que digan provenir de nuestra oficina bancaria, nuestra compañía de electricidad o de telefonía, sin identificarse correctamente, pues pueden tratar, simplemente, de obtener nuestros datos personas y bancarios para acceder a los importes de nuestras cuentas y utilizarlos de forma fraudulenta".
Del mismo modo, señala Rodríguez, "es también importante evitar incrementar el gasto acudiendo a créditos rápidos o abusando de tarjeta de crédito u otros sistemas de financiación (pago a cuotas, fraccionado, etc..), pues con el incremento de las cuotas y los gastos que su utilización puede suponer sitúa en mayores dificultades la economía familiar".
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- La grúa se lleva más de 40 coches que impedían el montaje del mercadillo navideño de Castilla
- Una conocida cadena construye un nuevo supermercado en el polígono Alcodar de Gandia
- Se escuchaban coches y motos explotando. Parecía la guerra
- La ampliación del aparcamiento del hospital de Alzira permitirá a Ribera Salud volver a hacer caja
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- El Gobierno acepta la petición de Pérez Llorca de eximir de IRPF las ayudas de la Generalitat por la dana
- La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas