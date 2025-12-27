Un 2026 de retos y oportunidades

Las empresas valencianas dejan atrás un 2025 marcado por la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó buena parte de la provincia de Valencia; la incertidumbre geopolítica y comercial, provocada por la guerra en Ucrania o la política arancelaria de Trump; o el repunte de la inflación, y dan paso a un 2026 lleno de retos y oportunidades, como la descarbonización de la economía, el impulso de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías disruptivas o las nuevas tendencias en el mercado laboral. Y lo hacen con unas previsiones de crecimiento que están incluso por encima de los niveles esperados a principios de año y de los proyectados para el conjunto de España.

Según el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas del tercer trimestre de 2025 de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la economía de nuestro territorio podría anotar un crecimiento agregado del 3 % al cierre de este ejercicio. Un avance «considerable y algo por encima de la media de España», apuntaba el director de Economía y Análisis de la CEV, Ricardo Miralles, en un comunicado de la entidad.

Además, de cara a 2026, y pese a que se espera «una desaceleración gradual de la actividad económica, tanto a nivel global como nacional y regional», se prevé que el territorio alcance un crecimiento «también notable», entorno a un 2,5 %, «varias décimas por encima de la media nacional y de forma significativa por encima del crecimiento esperado para la zona euro».

Hoja de ruta

Con este horizonte sobre la mesa, las empresas valencianas afrontan un nuevo curso con importantes desafíos por delante, siguiendo la hoja de ruta que ha marcado la Unión Europea en asuntos como la digitalización o el desarrollo sostenible.

No hay duda de que la IA y otras tecnologías disruptivas, así como la ciberseguridad, van a ser clave para la eficiencia y productividad de las industrias. Un reto en el que la Comunitat Valenciana no se quiere quedar atrás. Según la ‘Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y del comercio electrónico en las empresas’, publicada el mes de octubre por el Institut Valencià d’Estadística (IVE), un 20,57 % de las compañías valencianas con más de diez trabajadores ya emplean la IA en su día a día. Además, desde València, empresas de referencia en ciberseguridad y ciberinteligencia como S2Grupo, están desarrollando soluciones avanzadas para proteger infraestructuras críticas en sectores como la energía, el transporte o la sanidad. De hecho, en el Cap i Casal se creó el primer hub de España de innovación abierta sobre esta materia.

La sostenibilidad empresarial también está a la orden del día. Más allá de las exigencias normativas de Europa en materia descarbonización y desarrollo sostenible, la Comunitat Valenciana está siendo un foco de atracción para la inversión en energías renovables, como la fotovoltaica o el hidrógeno verde; y para el asentamiento de industrias del futuro, como la gigafactoría de baterías eléctricas de PowerCo, que sigue en proceso de construcción.

La generación de empleo, la retención del talento y la falta de mano de obra cualificada en oficios esenciales como la fontanería, la construcción o la industria automovilística o metalúrgica, entre otros, también son retos a tener en cuenta para los próximos meses. En este sentido, se han proyectado iniciativas como la Escuela de Talento LaMet, de la patronal del metal Femeval, para el curso 2027/2028, que busca ser un centro cualificación profesional y empleo para dar respuesta a la demanda de estos perfiles en la Comunitat Valenciana.