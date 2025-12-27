Femeval alerta de que la falta de infraestructuras eléctricas frena la inversión industrial valenciana

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) lanza una advertencia clara: "La falta de una infraestructura eléctrica sólida puede frenar inversiones, ralentizar proyectos industriales e iniciativas vinculadas a la descarbonización y la electrificación de procesos productivos". Así lo aseguran desde la patronal del metal, que forma parte del grupo de 72 entidades y asociaciones empresariales de toda España que reivindica "responsabilidad y visión estratégica en la regulación de las redes eléctricas".

"Valencia es un territorio con un tejido empresarial fértil dotado de una industria dinámica y preparada para crecer, innovar y atraer nuevas inversiones. Pero la falta de una infraestructura eléctrica sólida puede frenar inversiones, ralentizar proyectos industriales e iniciativas vinculadas a la descarbonización y la electrificación de procesos productivos. Situación que nos pone en desventaja frente a otras regiones y países que sí están avanzando con mayor rapidez en el refuerzo de sus redes eléctricas", lamenta la patronal valenciana.

Esta reivindicación conjunta surge en respuesta al debate abierto por las reglas para los próximos seis años que tiene previsto fijar, antes de que finalice 2025, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que afectan al desarrollo de las infraestructuras eléctricas planificadas.

"Necesidad urgente"

"El documento firmado pone de relieve la necesidad urgente de garantizar una red eléctrica adecuada, moderna y con capacidad suficiente para responder a las necesidades actuales y futuras de las empresas, especialmente en un contexto de transformación industrial y transición energética", advierten desde Femeval.

La federación valenciana considera "imprescindible" que se adopten decisiones "que permitan asegurar suficientes redes de distribución, que garanticen la conexión efectiva de las empresas y se aproveche plenamente la oportunidad que representa la reindustrialización y la transición energética".

"Si queremos atraer nuevas inversiones, consolidar las existentes y generar empleo de calidad, la infraestructura eléctrica debe estar a la altura del potencial industrial de nuestra región", señalan desde Femeval, que insiste en la "importancia de actuar con rapidez para no comprometer el desarrollo económico futuro".

Grandes proyectos en marcha

La reivindicación de la patronal valenciana surge en un contexto en que ya hay en marcha grandes proyectos industriales en suelo valenciano. El más potente será el de la gigafactoría de celdas de PowerCo (filial de baterías de Volkswagen) en Sagunt, con una inversión inicial que ronda los 3.000 millones de euros. El proyecto está dividido en tres fases, de las que de momento están confirmadas las dos primeras.

En cuanto al Grupo Ferrero (propietario de Ice Cream Comaker, heredera de la antigua Avidesa), la compañía ha aprobado una inversión de 140 millones de euros para impulsar la transformación de la planta de Alzira para convertirla en su hub tecnológico europeo para el desarrollo de helados, como publicó recientemente este diario También en la provincia de València, el fabricante de válvulas cardiacas Edwards Lifesciences ha previsto una inversión inicial de 150 millones de euros en la planta de Moncada.

Por su parte, UBE Corporation Europe -filial en España del grupo japonés UBE (que se dedica fundamentalmente a la fabricación y comercialización de materiales para polímeros, fertilizantes y poliamidas para envases y embalajes de alimentos y para aplicaciones en el sector de la automoción y la electrónica)-, prevé una inversión de hasta 100 millones de euros en Castelló. Además, la planta de hidrógeno de BP e Iberdrola en Castelló supondrá una inversión que supera los 70 millones de euros.