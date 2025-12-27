La Fundación Laboral de la Construcción impulsa la profesionalización en la Comunitat Valenciana

La Fundación Laboral de la Construcción es la entidad paritaria del sector creada en 1992 en el marco del Convenio General del Sector de la Construcción, fruto del diálogo social entre la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos CCOO del Hábitat y UGT FICA. Desde su origen, la Fundación trabaja al servicio del sector con tres pilares fundamentales: la formación, la seguridad y salud laboral y el empleo de las personas trabajadoras. Cada año forma a más de 100.000 personas a través de una oferta de más de 200 acciones formativas, apoyándose en una sólida estructura territorial compuesta por 17 Consejos Territoriales y más de 50 Centros de Formación propios en toda España, muchos de ellos dotados de Centros de Prácticas Preventivas (CPP).

La Fundación trabaja por la formación, la seguridad y la salud laboral / Fundación Laboral de la Construcción

En la Comunitat Valenciana, la Fundación Laboral de la Construcción desarrolla una labor clave para fortalecer el sector, consolidándose como un agente estratégico tanto para las empresas como para las personas trabajadoras. Su actividad se centra en mejorar la cualificación profesional, reforzar la prevención de riesgos laborales y apoyar la empleabilidad, contribuyendo a un sector más competitivo, seguro y sostenible.

Listos para el 2026

Tras un 2025 marcado por el impulso de la formación y la seguridad, la entidad paritaria afronta 2026 como un año de aceleración de sus objetivos estratégicos, con especial atención a la digitalización, el relevo generacional, la sostenibilidad y la incorporación de la mujer en la construcción. Estos ejes dan respuesta a los principales retos actuales del sector: la escasez de mano de obra cualificada, la adaptación a nuevas tecnologías, la mejora de las condiciones de trabajo y la necesidad de avanzar hacia un sector más diverso e inclusivo.

La Fundación cuenta con una amplia oferta de acciones formativas y preventivas diseñadas para responder a las necesidades reales del tejido empresarial valenciano. A través de cursos presenciales, formación online y programas especializados, la entidad facilita la adaptación de empresas y profesionales a las nuevas exigencias del sector, incrementando la productividad y la competitividad, al tiempo que promueve entornos de trabajo más seguros y saludables.

Uno de los ámbitos más evolucionados es el de Riesgos Laborales / Fundación Laboral de la Construcción

Uno de los ámbitos donde esta evolución ha sido más visible es el de la Prevención de Riesgos Laborales. La incorporación de la Realidad Virtual (RV) a los programas formativos ha supuesto un salto cualitativo en la formación en seguridad. Esta tecnología permite entrenamientos inmersivos en los que el alumnado practica maniobras críticas y situaciones de riesgo en entornos virtuales que reproducen fielmente las condiciones reales de una obra, reforzando el aprendizaje práctico sin exposición a riesgos físicos.

Además de su actividad formativa, la Fundación mantiene una presencia activa en jornadas, encuentros profesionales y acciones de divulgación, reforzando su papel como espacio de referencia para el sector. Un ejemplo de ello ha sido su participación en Laboralia, el salón de referencia en prevención y salud laboral, donde ha compartido experiencias, buenas prácticas e iniciativas innovadoras en materia de seguridad y formación. Asimismo, la entidad continúa trabajando en la organización del Mosip, previsto para el próximo año, concebido como un punto de encuentro para profesionales, empresas e instituciones que fomente el intercambio de conocimiento y la cooperación institucional.

"Generación cambio"

En este contexto, cobra especial relevancia la iniciativa «Generación Cambio», con la que la Fundación trabaja para transformar la percepción social del sector y atraer nuevos perfiles profesionales, prestando especial atención a jóvenes y mujeres. El objetivo es mostrar la construcción como una industria moderna, innovadora y con oportunidades reales de desarrollo profesional, impulsando la igualdad de oportunidades y favoreciendo la incorporación femenina en un sector tradicionalmente masculinizado.

En materia de Formación Profesional para el Empleo (FPE), la Fundación apuesta por un modelo flexible, basado en itinerarios cortos, prácticos y altamente especializados, que permiten una rápida adquisición de competencias y una ágil incorporación al mercado laboral. Este enfoque responde a la urgencia de contratación de las empresas valencianas y refuerza la conexión entre formación y empleo.

Cada año participa en ferias de empleo y fomenta la contratación / Fundación Laboral de la Construcción

Como parte de su compromiso con la empleabilidad, la entidad paritaria participa cada año en ferias de empleo y gestiona el portal www.trabajoenconstruccion.com, una herramienta clave de intermediación laboral. Gracias a este portal, numerosas empresas de la Comunitat Valenciana han podido cubrir puestos como encargados de obra, oficiales de albañilería u operadores de maquinaria, contribuyendo a un elevado índice de inserción laboral de carácter local.

Con todo ello, la Fundación Laboral de la Construcción consolida su papel como aliado estratégico del sector en la Comunitat Valenciana, trabajando de forma coordinada con empresas, personas trabajadoras e instituciones para afrontar los retos presentes y futuros de la construcción desde la formación, la prevención, la innovación, la igualdad y la atracción de talento.