Jorge Escarpa: "Apostamos por la inteligencia artificial, la automatización y la robotización total"

¿Cómo definiría a Sp-Berner y cuáles son sus orígenes?

Yo definiría Sp-Berner como una empresa innovadora, como una empresa que se enfrenta continuamente a retos, retos que nos ponen al límite. Al estar muy orientados al cliente, y para que al cliente le llegue el mejor producto, necesitamos mucha innovación y mucha reinversión. A mí me gusta decir mucho la palabra inconformismo. Conseguimos cosas, avanzamos, pero ¿Es suficiente? Siempre queremos más.

Pensamos que se podría haber hecho más, o que se podría haber hecho mejor. La empresa la fundó mi abuelo hace 61 años ya y los valores de la familia siempre están presentes en todas nuestras decisiones. Es algo que día a día vamos extendiendo a la organización, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Principalmente la pasión. Yo diría que es algo que nos distingue. Todas las empresas tienen pasión, pero si hay algo que se nos sale por los poros, es la pasión controlada que tenemos por el trabajo bien hecho, por la excelencia, por cuidar al cliente, al trabajador, al proveedor, la sociedad y el capital. Esto nos hace diferentes.

¿Cómo visualiza el futuro de la compañía a corto plazo?

El futuro de Sp-Berner en 4 años... yo siempre digo que no la vamos a reconocer. Vamos a dar un salto de 15 años en menos de cuatro. ¿Por qué? Todo nace del cliente, del mercado, a través de los productos top ventas. Solo queremos hacer productos que sean top ventas porque los consumidores y lo clientes están cambiando muy rápido y eso hace que la empresa cambie, como mínimo igual de rápido.

Apostamos totalmente por la inteligencia artificial, la automatización de los procesos, la robotización total; todo lo que pueda hacer la máquina, que lo haga la máquina. Y las personas vamos a ir subiendo mucho el nivel técnico, a cualificarlas mucho más para que sean capaces de manejar toda esta tecnología que vamos a poner en sus manos. En los próximos 4 años ya hemos decidido que vamos a invertir más de 100 millones de euros. Nosotros le llamamos el Complejo Inteligente 4.0. Es un complejo totalmente automatizado. Es un cambio radical de toda nuestra cultura de empresa. Es una transformación tecnológica total .

¿Cuáles son los pilares y valores fundamentales de Sp-Berner?

Los valores están para aplicarlos, ¿no? Para vivirlos, para dar ejemplo a los demás de aquello que quieres ver en ellos. El primero de todos es la pasión, la pasión por el trabajo bien hecho. Segundo, el liderazgo. Liderazgo no como una posición solo en el mercado, que se puede medir en cuotas o en otras métricas, sino liderazgo en la actitud que tomamos ante los retos y desafíos del mercado. El tercer valor es nuestra vocación a servir al cliente. Servir al cliente y cada vez más al consumidor. ¿Qué quiere el consumidor? ¿Qué puedo hacer yo que el consumidor quiera? El cuarto valor, la innovación. Innovación en nuevos productos, nuevas categorías que hoy no estamos tocando, pero que hemos visto que el mercado nos está demandando y que están creciendo. Innovación en procesos, innovación en nuevas tecnologías, innovación continua en todo.

Además, estamos muy comprometidos con la sostenibilidad, teniendo nuestra propia planta de reciclado de más de 70.000 m², creciendo cada año porque tenemos la responsabilidad con la sociedad de reciclar más material plástico del que utilizamos en nuestros productos. Ya hace dos años que es una realidad y cada vez reciclamos más material. El quinto valor es el trabajo en equipo. Tenemos un grandísimo equipo, el mejor obviamente de toda nuestra historia anterior, y cada vez existe la preocupación y ocupación de cuidar a las personas y ayudarlas a trabajar en equipo y, repito, dando ejemplo nosotros, la propiedad y directivos. Y por último, la humildad. Humildad en reconocer cuando algo no lo hacemos bien, cuando algo no ha salido bien; ser autocríticos, hablar de nuestros ejemplos propios, de lo que no hemos hecho bien y crear ese clima de confianza donde podemos hablar abiertamente de lo que no hemos hecho bien. ¿Para qué? Para mejorarlo.

¿Qué esperan los clientes de la empresa y cómo responden a esas expectativas?

Nuestros clientes esperan de nosotros siempre calidad. Calidad no solo de producto, sino calidad de respuesta, calidad de compromiso y calidad en el trato. De hecho, nuestro modelo se llama Modelo Calidad Total. Lo segundo que esperan siempre es servicio, no podemos fallarles ni en cantidad ni en fecha y también tener una continua comunicación, especialmente cuando hay algún problema, que lo conozcan a tiempo. Y poder participar de la mejor decisión, no unilateral, sino compartirlo y hablar con total transparencia para buscar la mejor solución cuando hay algún reto difícil. Lo tercero que buscan es seguir ganando competitividad.

¿De qué sirve tener buena calidad y buen servicio si no eres competitivo? Pues esa competitividad va mucho más allá del precio y algo que esperan también de nosotros es la capacidad de sorprenderlos a ellos y a los consumidores, al mercado. Para eso, realizamos nuestros continuos talleres de coinnovación con ellos, para remangarnos juntos y pensar, analizar, y crear al final esos nuevos productos que nos tienen que dar el crecimiento, consiguiendo que sean revolucionarios algunos de ellos.

¿Qué papel juegan los proveedores y cuál es la visión final de Sp-Berner?

Nuestros proveedores esperan que les desafiemos continuamente. Que los desarrollemos como partners, como parte esencial del negocio; dar un paso más en la relación proveedor con ellos. Ser partners significa participar de los retos conjuntamente, de los desafíos que están ahí, confirmando que si trabajamos cada vez mejor juntos podremos hacer grandes cosas. Sp-Berner es pasión e innovación en plásticos sostenibles. Nosotros creemos en el Buen Plástico.