Medlog activa la ZAL del puerto de València con una nave frigorífica que abrirá a finales de 2026

Las obras de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València avanzan con la reactivación del interés empresarial entre los operadores de mercancías con relaciones comerciales en el recinto del Grao. La adjudicación de nuevas parcelas a empresas como Medlog (filial de la naviera MSC con un almacén frigorífico previsto para iniciar su actividad a finales del tercer trimestre de 2026) y la construcción de infraestructuras ferroviarias, como un vial directo para los trenes de mercancías por parte de Adif, cambian el paisaje de este recinto urbanizado desde hace más de dos décadas y ubicado en el barrio de la Punta de la capital del Túria.

MSC, principal cliente del emplazamiento portuario valenciano y gestor de la próxima terminal norte de contenedores, avanza en su proyecto de un centro logístico de frío para contenedores refrigerados en la citada zona logística. La multinacional italosuiza ha inyectado 14 millones de euros a través de una ampliación de capital en la sociedad que promueve y gestionará esa instalación, Medlog Coldstore Valencia. Las futuras instalaciones del operador logístico tendrán una capacidad de 27.000 palés. Medlog activará su almacén frigorífico en la ZAL de Valencia

El colectivo ciudadano Per l’Horta, que lleva más de veinte años denunciando la transformación de tierras clasificadas como huerta protegida y que fueron expropiadas y urbanizadas en La Punta, ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de vía libre a una nueva revisión por el Tribunal Supremo del plan especial que hizo posible la ZAL del recinto del Grao. En un nuevo auto de principios de diciembre de 2025, el TSJCV ha notificado al colectivo Per l’Horta la admisión a trámite de su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Este recurso se presenta frente a la reciente sentencia del propio TSJCV que desestimaba el recurso contencioso-administrativo de la asociación contra el Plan Especial de 2018 y que pretendía "legalizar a posteriori "as actuaciones ilegales realizadas por el puerto de València", según este colectivo. Con todo, VPI Logística -sociedad getora de la ZAL- ha presentado un escrito de oposición al recurso de casación de a asociación Per L’Horta contra la sentencia del pasado mes de septiembre del TSJ de la Comunitat Valenciana.

Obras de Medlog en la ZAL. / M.A. Montesinos

Nuevas inversiones

Sea como fuere, varias empresas como Nederval, Accolade, Maltransinter y TransItalia están interesadas y prevén inversiones que superan los 45 millones de euros en parcelas de la ZAL del puerto de València. Se espera la creación de unos 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos con el desarrollo de la ZAL, según un informe de la Autoridad Portuaria de València (APV), gestor de la ZAL junto con la sociedad estatal Sepes.

Paralelamente, Adif ha licitado, con un presupuesto de 1.561.956,9 euros, las obras de acondicionamiento del vial de conexión entre la terminal de València-La Font de Sant Lluís y la ZAL. Este proyecto constructivo se enmarca en la remodelación de la terminal de transportes de mercancías de València-Font de Sant Lluís y su ejecución permitirá disponer de una conexión interna directa para el tráfico rodado desde la ZAL del conjunto portuario, mediante un vial para el tránsito de camiones y vehículos ligeros, aumentando la conectividad y eficiencia del nodo ferroportuario.

Vista de la ZAL. con las parcelas todavía vacías. / M.A. Montesinos

Adif establece como prioritario un Plan de Mercancías cuyo objetivo es conseguir que la cuota de transporte ferroviario de mercancías en España ascienda al 10,3% en el año 2030, poniendo en valor sus activos y ofertando unas infraestructuras de calidad que den respuesta a las necesidades de transporte de la sociedad.