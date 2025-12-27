LOGÍSTICA
Medlog activa la ZAL del puerto de València con una nave frigorífica que abrirá a finales de 2026
Las inversiones privadas y las obras de Adif en la zona logística de Valenciaport y Font de Sant Lluís contrastan con la paralización de la Ciudad de la Industrialización de la Construcción, que anunció en abril el Gobierno
Las obras de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València avanzan con la reactivación del interés empresarial entre los operadores de mercancías con relaciones comerciales en el recinto del Grao. La adjudicación de nuevas parcelas a empresas como Medlog (filial de la naviera MSC con un almacén frigorífico previsto para iniciar su actividad a finales del tercer trimestre de 2026) y la construcción de infraestructuras ferroviarias, como un vial directo para los trenes de mercancías por parte de Adif, cambian el paisaje de este recinto urbanizado desde hace más de dos décadas y ubicado en el barrio de la Punta de la capital del Túria.
MSC, principal cliente del emplazamiento portuario valenciano y gestor de la próxima terminal norte de contenedores, avanza en su proyecto de un centro logístico de frío para contenedores refrigerados en la citada zona logística. La multinacional italosuiza ha inyectado 14 millones de euros a través de una ampliación de capital en la sociedad que promueve y gestionará esa instalación, Medlog Coldstore Valencia. Las futuras instalaciones del operador logístico tendrán una capacidad de 27.000 palés. Medlog activará su almacén frigorífico en la ZAL de Valencia
El colectivo ciudadano Per l’Horta, que lleva más de veinte años denunciando la transformación de tierras clasificadas como huerta protegida y que fueron expropiadas y urbanizadas en La Punta, ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de vía libre a una nueva revisión por el Tribunal Supremo del plan especial que hizo posible la ZAL del recinto del Grao. En un nuevo auto de principios de diciembre de 2025, el TSJCV ha notificado al colectivo Per l’Horta la admisión a trámite de su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Este recurso se presenta frente a la reciente sentencia del propio TSJCV que desestimaba el recurso contencioso-administrativo de la asociación contra el Plan Especial de 2018 y que pretendía "legalizar a posteriori "as actuaciones ilegales realizadas por el puerto de València", según este colectivo. Con todo, VPI Logística -sociedad getora de la ZAL- ha presentado un escrito de oposición al recurso de casación de a asociación Per L’Horta contra la sentencia del pasado mes de septiembre del TSJ de la Comunitat Valenciana.
Nuevas inversiones
Sea como fuere, varias empresas como Nederval, Accolade, Maltransinter y TransItalia están interesadas y prevén inversiones que superan los 45 millones de euros en parcelas de la ZAL del puerto de València. Se espera la creación de unos 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos con el desarrollo de la ZAL, según un informe de la Autoridad Portuaria de València (APV), gestor de la ZAL junto con la sociedad estatal Sepes.
Paralelamente, Adif ha licitado, con un presupuesto de 1.561.956,9 euros, las obras de acondicionamiento del vial de conexión entre la terminal de València-La Font de Sant Lluís y la ZAL. Este proyecto constructivo se enmarca en la remodelación de la terminal de transportes de mercancías de València-Font de Sant Lluís y su ejecución permitirá disponer de una conexión interna directa para el tráfico rodado desde la ZAL del conjunto portuario, mediante un vial para el tránsito de camiones y vehículos ligeros, aumentando la conectividad y eficiencia del nodo ferroportuario.
Adif establece como prioritario un Plan de Mercancías cuyo objetivo es conseguir que la cuota de transporte ferroviario de mercancías en España ascienda al 10,3% en el año 2030, poniendo en valor sus activos y ofertando unas infraestructuras de calidad que den respuesta a las necesidades de transporte de la sociedad.
Ciudad de la Construcción del Gobierno, en el aire
De lo que no hay noticias desde hace algo más de medio año es de la Ciudad de la Industrialización de la Construcción, que busca impulsar el uso de prefabricados (como cuartos de baños o fachadas) en la construcción de viviendas. Así lo anunció el Gobierno de España con vistas a impulsar la modernización del sector de la construcción industrializada y modular a fin de contribuir a reconstruir el tejido económico afectado por la dana. La Ciudad de la Industrialización de la Construcción estará en suelo de titularidad de Sepes (Entidad Pública Empresarial del Suelo, dependiente del Ministerio de la Vivienda).
La ZAL del puerto de València suma 773.000 metros cuadrados. El área tiene nueve parcelas logísticas en un espacio de 308.000 metros cuadrados y tres de servicios. De las nueve parcelas logísticas, siete son propiedad de VPI Logística (Empresa de la Autoridad Portuaria de València) y dos de Sepes. El suelo de Sepes, donde va la nueva Ciudad de la Industrialización de la Construcción) ocupa 69.000 metros cuadrados. Las dos parcelas están junto a la depuradora de Pinedo. El Ayuntamiento de València expresó sus reservas por el posible uso industrial en terreno logístico.
