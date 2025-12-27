El suroeste reivindica su papel estratégico y reclama el AVE entre España y Portugal

El suroeste ibérico debe ser un núcleo estratégico para el crecimiento económico de España, así como para la conexión ferroviaria con Europa en base a unas infraestructuras dignas, acordes a la dimensión y potencial de este territorio. Estas fueron algunas de las reflexiones extraídas del primer Foro Impulsa, organizado por Prensa Ibérica el pasado 16 de diciembre.

La jornada, celebrada en Badajoz, capital clave de la región en la frontera con Portugal, nació con la voluntad de consolidarse como espacio estable de reflexión. Agentes sociales, políticos y empresariales de la zona se reunieron para discutir con un fin: avanzar para convertir el suroeste en un polo de prosperidad a nivel europeo, aprovechando los grandes dones con los que cuenta.

Pero ello "no será posible", tal como reclamó Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica y encargado de abrir el encuentro, sin avanzar en la conexión ferroviaria Madrid-Lisboa, cuya ejecución no puede seguir aplazándose, y trabajar en el empeño para que la alta velocidad esté operativa antes de 2030. También se refirió al corredor de la Ruta de la Plata, con la conexión entre Plasencia y Salamanca, así como a la mejora de las redes logísticas, imprescindibles para que las empresas operen desde Extremadura. De ahí la importancia de reivindicar la "voluntad política" para alcanzar los objetivos. En esa línea, apostó por reforzar la alianza ibérica entre España y Portugal, desde los puertos de Sines, Setúbal y Lisboa como puerta occidental de Europa.

Una de las citas destacadas del foro la protagonizaron tres alcaldes de tres ciudades clave para la vertebración del Suroeste peninsular: José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Ignacio Gragera (Badajoz) y Carlos Moedas (Lisboa), que participaron en la mesa Alcaldes por el suroeste, moderada por María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura.

Ciudades comprometidas

Durante su intervención, Moedas definió con precisión las fortalezas que caracterizan a la región. «Nací cerca de aquí, en el Alentejo. De pequeño, teníamos mejor comunicación con España que con Portugal. Toda esta zona tiene mucho potencial, y es muy importante para todos. Somos la única capital europea que no está conectada con otras ciudades», señaló. Acto seguido recordó que el PIB de Madrid es similar al de Portugal, circunstancia que consideró un motivo de peso para crear una conexión. "Vemos mucho atraso en los gobiernos. Ambos se echan la culpa mutuamente, pero nosotros somos los más perjudicados. Si nosotros no llegamos a Madrid por ferrocarril a través de Extremadura, no lograremos crecer", incidió.

Por su parte, Martínez-Almeida recordó durante su participación la importancia del compromiso de las tres urbes para hacer realidad el proyecto. "Nuestras ciudades son las que van a marcar el futuro de los vecinos y debemos visibilizar ese compromiso. No nos corresponde por competencias, pero sí la cercanía con los residentes. No tenemos una conexión ferroviaria con la capital europea más cercana, Lisboa, y eso nos perjudica a los dos", incidió. Además, reivindicó una ciudad como Badajoz, sede de la jornada, como gran olvidada. "Si pensamos en Madrid y en las poblaciones grandes a 400 kilómetros de distancia, todas tienen buena conexión ferroviaria con la capital menos Badajoz. Se trata de saldar una deuda histórica, pero es que también significaría conectar con Valencia. Uniría el Mediterráneo con el Atlántico, y permitirá a Badajoz tener un gran futuro, fijar población y crear actividad económica. Para eso estamos aquí, para exigir esas reivindicaciones", puso de manifiesto.

Por último, Gragera informó durante su turno acerca del curso legal de la cuestión ferroviaria. Hace apenas semanas tuvo lugar la firma de una decisión de implementación por parte de los dos gobiernos que pone fecha a la conexión Lisboa-Madrid, en la que se estipula que la parte española estará lista en 2030, mientras que la lusa lo estará en 2034. "Existe ese compromiso. Pero ahora toca hacer realidad los objetivos. Necesitamos definir el trazado por Toledo, y luego la conexión internacional. Deben hacerlo los gobiernos y en las próximas cumbres se tiene que seguir trabajando. Necesitamos una conexión digna para acompañar el interés que hemos despertado por nuestras condiciones a los inversores", concluyó.

Merlin invertirá en Extremadura más de 10.000 millones de euros Merlin Properties, la inmobiliaria cotizada en el Ibex 35, concibe Extremadura como un entorno clave para el futuro de sus centros de datos. Así lo aseveró su consejero delegado, Ismael Clemente, durante un diálogo mantenido con el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, en el marco del Foro Impulsa. La compañía invertirá entre 10.000 y 11.000 millones en los próximos años en la región y, de forma inmediata, desplegará 2.000 millones en la construcción de dos grandes centros de datos (o data center en el argot especializado) en la localidad de Navalmoral de la Mata de 100 megavatios (MW) cada uno. "El suelo está ya urbanizado, cuenta con calificación industrial, el proyecto técnico completado y hemos solicitado las licencias de construcción al ayuntamiento. Su puesta en marcha es inmediata. Supondrá en una primera fase una inversión de 2.000 millones de euros, con el foco puesto que esté terminado y operando en 2028", detalló el consejero delegado . Navalmoral de la Mata no será el único territorio en el que la socimi desplegará su proyecto. También desarrollará un nuevo inmueble en la localidad de Valdecaballeros, aunque Clemente rebajó las expectativas en cuanto a los plazos. "Vendrá más tarde, ya que hay que traer la fibra óptica, algo que es cuestión solo de dinero. Sin embargo, también hay que adecuar las infraestructuras, entre ellas las carreteras, y eso no lo podemos llevar a cabo los inversores privados", sostuvo. Para sostener dichas inversiones, el directivo de Merlin Properties reclamó que las regiones consumidoras de energía compensen a aquellas que la producen. "El sistema eléctrico tendrá que ir hacia ello. Transportar un electrón desde Badajoz hasta Barcelona genera pérdidas significativas provocadas por las ineficiencias en el sistema de transmisión. Un sistema en el que la generación eléctrica está en regiones pobres y el consumo en las ricas debería incluir compensaciones. Parece que es una burrada, pero se acabará haciendo", argumentó.

Cultura y patrimonio

También intervinieron durante la jornada el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el de Olivenza, Manuel José González, en el marco del diálogo Ciudades que inspiran: cultura, patrimonio y futuro, acompañados por Carmen Carvalheira, representante de la Cámara Municipal de Évora. Durante su charla, quedó claro que la cultura y el patrimonio son motores económicos para las poblaciones, siendo estas tres grandes ejemplos de referentes turísticos en el suroeste peninsular.

El regidor cacereño aseguró que la cultura «es una pieza clave para la ciudad». «Nos está dando muchas oportunidades», aseveró, haciendo hincapié también el desarrollo industrial como «motor transformador» para Cáceres.

Esfuerzo inversor

Por su parte, Carvalheira resaltó que la declaración de Évora como Capital Europea de la Cultura 2027 servirá como revulsivo para su municipio y el resto de pueblos que componen la región lusa. Se convierte, por tanto, en espejo para la ciudad de Cáceres, que opta a la misma capitalidad pero en 2031.

La jornada concluyó con las palabras de la secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes, Sara Hernández del Olmo, quien apostó por el suroeste ibérico como eje vertebrador. «Si comparamos las cifras de inversión de 2024 con las de 2017 encontramos que ha pasado de 143 a 311 millones de euros. Se han más que duplicado los recursos en siete años. Este esfuerzo se ha concentrado en dos áreas, el ferrocarril y carreteras, donde hemos invertido más de 1.420 millones hasta la fecha, frente a los 325 millones en carreteras», subrayó.