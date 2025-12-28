La Comunitat Valenciana encadena cinco años de parálisis en energía eólica

En los últimos cinco años, la implantación de energía eólica en la Comunitat Valenciana ha experimentado un estancamiento en comparación con otras regiones que han acelerado sus proyectos renovables. Esta paralización sucede en un momento de creciente demanda de energía limpia en un mercado marcado por la transición energética y la descarbonización.

Según el último ‘Estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España’, de la Asociación Empresarial Eólica y elaborado por Deloitte, la Comunitat Valenciana cuenta en la actualidad con una potencia de 1.239 megavatios (MW) (1.243, según Red Eléctrica Española) instalados y 39 parques eólicos, lo que le convierte en la octava de España. Muy por encima están Castilla y León (7.127 MW y 291 parques) Aragón (5.480 MW y 206 parques), Castilla-La Mancha (4.928 MW y 164 parques), Galicia (3.920 MW y 186 parques), Andalucía (3.649 MW y 170 parques), Navarra (1.557 MW y 68 parques) y Cataluña (1.435 MW y 53 parques).

Este estancamiento es constante en los últimos cinco años, desde 2020, fecha en la que se instaló el último parque eólico en la región (en Cofrentes), que, además, fue el primero después de ocho años. Según datos de Red Eléctrica Española, la Comunitat Valenciana mantiene los mismos 1.243 MW de potencia instalada desde 2020 a 2025. Este valor representa apenas la mitad de lo que se proyectó en el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana de 2001, que preveía unos 2.800 MW.

Objetivo: 4000 MW para 2030

Esta evolución muestra un retraso significativo respecto a los objetivos actuales. La Generalitat Valenciana se ha propuesto alcanzar 4.000 MW eólicos para 2030, en línea con las metas nacionales de descarbonización. Esto implica que en los próximos cinco años debería instalarse más del doble de la capacidad eólica existente, un desafío considerable tras dos décadas en las que el desarrollo eólico estuvo prácticamente bloqueado al 50 % de lo previsto inicialmente.

Pese a todo, la energía eólica es actualmente la principal fuente renovable de electricidad en la Comunitat Valenciana, aunque su peso en el mix regional sigue siendo relativamente bajo debido a la prevalencia de tecnologías convencionales. En 2024 la eólica produjo en torno a 2.080 GWh en la C. Valenciana, lo que supuso el 13,7 % de la generación eléctrica total. El conjunto de fuentes renovables aportó un 22,4 % de la producción eléctrica valenciana en 2024, de modo que la eólica representó más de la mitad de esa generación verde (siendo la renovable líder). No obstante, más de tres cuartas partes de la electricidad valenciana sigue produciéndose con fuentes no renovables, principalmente nuclear y gas, lo que coloca a la Comunitat entre las últimas del país en cuota renovable (22,4 % frente al 56,8 % de media nacional en 2024).

Obsolescencia e inseguridad

Según explica a Levante-EMV Pedro Fresco, director general de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), existen "dos problemas fundamentales con el plan eólico actual de la Comunitat Valenciana". Fresco apunta a que "es un plan de hace 25 años, que se hizo en unas circunstancias tanto tecnológicas como regulatorias totalmente distintas". En primer lugar, recuerda que "se hizo por zonas eólicas, que se subastaron y tuvieron concesionarios. Esta es una forma totalmente contraria a las directivas europeas actuales y a la forma en cómo se desarrollan renovables en cualquier sitio. Ya no hay zonas de exclusividad para nadie". Al respecto matiza que "aunque diferentes decretos parecen abrir la puerta a otras empresas hay cierta inseguridad jurídica".

"Llegar al objetivo de 4.000 MW en 2030 es imposible con los plazos burocrático actuales" Pedro Fresco — Director general de Avaesen

El segundo obstáculo que Fresco señala es que el plan eólico se planteó con la tecnología de 2001. "Con la tecnología que hay actualmente, zonas que están fuera del plan eólico, tienen viento suficiente para que tenga sentido desarrollar parques eólicos. Pero también hay inseguridad jurídica en este aspecto. Aunque hay una puerta abierta para que se haga, es un proceso muy largo que desincentiva a promover fuera de las zonas eólicas". "Esa es la cuestión fundamental por la que la eólica de la Comunitat Valenciana está paralizada. Tenemos recurso eólico suficiente, pero las cuestiones burocráticas están impidiendo el desarrollo de la eólica", lamenta.

Sobre el objetivo de llegar a los 4.000 MW en 2030, Fresco considera que "con los plazos burocráticos actuales es imposible", pero apunta a que "tenemos que hacer el argumento al revés: si tenemos ese objetivo, vamos a ver cómo lo cumplimos. Hay que cambiar la regulación que tenemos ahora si queremos que se desarrolle algo más que la anécdota, que es lo que estamos viendo en los últimos años", concluye.