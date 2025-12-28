Vivienda
Pau García, emigrante mallorquín: "Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca"
El país del chocolate y el queso es el séptimo destino preferido por los baleares emigrantes
García es el prototipo de ese emigrante que sale para poder tener un futuro mejor que en su tierra natal
Mecánico de aviones, llegó al país helvético hace apenas tres meses con el claro objetivo de ahorrar
Pere Morell
Pau García es el prototipo de ese emigrante que sale para poder tener un futuro mejor que en su tierra natal. Mecánico de aviones, llegó a Suiza hace apenas tres meses con un objetivo claro: poder tener un buen futuro en Mallorca.
"Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca. Viviendo en cualquier lugar de España, aunque tengas un buen trabajo, no lo veo posible", explica el palmesano, de 25 años.
Más cerca que Australia y con un choque cultural mucho menos angustiante que en Emiratos Árabes, el país del chocolate y el queso se sitúa como el séptimo destino preferido por los emigrantes baleares. Sus altos sueldos, que pueden llegar a triplicar los españoles, sumados a un coste de vida no tan elevado en comparación con el mallorquín, lo convierten en un paraíso ideal para ahorrar, tanto en trabajos cualificados como no cualificados.
García constata el drama de los jóvenes de la isla: "Si no tienes una herencia es imposible comprar una casa, así que me tendré que convertir en un extranjero para poder vivir en mi tierra natal".
El joven ha trabajado tanto en Mallorca como en Barcelona. Según explica, aunque el sector está dominado por grandes empresas en ambos casos, la diferencia salarial es determinante: "En Suiza se cobra mucho más. La capacidad de ahorrar es enorme porque el coste de la vida no es tan caro en comparación con lo que ha subido en Mallorca".
En el sector de la aviación, el idioma no ha sido una barrera inicial. "Solo se trabaja en inglés", explica García, aunque asegura que, una vez superado el periodo de prueba, ya ha comenzado a aprender alemán, ya que reside en un cantón germanófono.
