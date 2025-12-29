La asociación de empresarias valencianas Evap acaba 2025 con más de 100 nuevas incorporaciones

La Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP) ha cerrado un año 2025 de actividad intensa, un crecimiento sostenido, con más de un centenar de nuevas incorporaciones, y una mayor proyección pública, según ha informado la entidad en un comunicado. Así, se ha puesto de manifiesto, durante la asamblea anual de esta entidad, que, a lo largo del año, "se ha consolidado como la voz de referencia de las empresarias, directivas y profesionales valencianas, poniendo en valor el papel fundamental de las mujeres en el tejido empresarial", ha reivindicado en un comunicado.

EVAP ha sumado más de 100 nuevas incorporaciones durante 2025, llegando así a 500 asociadas, de las que un 20 % son jóvenes profesionales, lo que refleja la capacidad de la asociación "para renovarse, atraer talento y construir una comunidad cada vez más diversa, plural y representativa", según las mismas fuentes. Durante 2025, EVAP ha organizado un total de 47 actividades centradas en el liderazgo, el desarrollo profesional y la generación de redes de apoyo, y por segundo año ha incorporado un programa de formación en Inteligencia Artificial (IA).

Personas

Desde la asociación han destacado que las personas son uno de sus "pilares fundamentales", y prueba de ello es la implicación de 132 asociadas en seis comités de trabajo. A este dinamismo se suma el respaldo del tejido empresarial a EVAP, con la incorporación de 19 empresas comprometidas que creen en la igualdad y se sienten identificadas con los valores de la asociación, han destacado.

La presidenta de la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia, Marta Iranzo, ha asegurado que los premios que organiza la asociación "se han consolidado como uno de los grandes eventos del año", y ha rechazado la "frase tan antigua como falsa" que aun escuchan de que "no hay mujeres para premiar".

Informe

El lanzamiento del primer informe 'Situación de las empresarias y directivas en la Comunitat Valenciana' ha sido uno de los hitos de 2025 de EVAP, junto con la organización del primer encuentro autonómico entre empresarias de la Comunitat Valenciana, han afirmado desde la asociación.