La exportación agraria se dispara en vísperas de Mercosur y la nueva PAC

La negociación de los acuerdos comerciales de la Comisión Europea con países terceros como el de Marruecos o Mercosur, junto con los aranceles de Estados Unidos y la presentación del paquete legislativo de la nueva Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034 -que llegará con recortes presupuestarios- han marcado la agenda agroalimentaria de 2025. Con todo, el año a punto de concluir terminará con un crecimiento del valor de la exportación de frutas y hortalizas del 5%, superando los 18.000 millones de euros en toda España.

La exportación total de frutas y hortalizas frescas en este ejercicio mejorará, si bien el volumen será menor a los 12,2 millones de toneladas de 2024, según las estimaciones de Fepex para 2025. En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, según los últimos datos de la dirección territorial de Comercio (período acumulado enero-octubre de 2025), las exportaciones se han elevado a un valor económico de 7.627,3 millones de euros, lo que supone un 8,7% más que en el mismo segmento de tiempo del año anterior. Así las cosas, el negocio agroalimentario acapara una cuarta parte del total de la actividad exportadora de la autonomía.

Política comercial

En el ámbito de la política comercial «se ha percibido una tendencia a utilizar el sector agrícola como moneda de cambio, en estas negociaciones para obtener ventajas en otras actividades económicas», explican fuentes de la patronal exportadora Fepex. Preocupa Mercosur y especialmente el Acuerdo de la Comisión Europea y Marruecos del 2 de octubre. Ese último deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y permitirá que las frutas y hortalizas procedentes del Sahara, con importantes y crecientes volúmenes de producción, y con planes del país magrebí de multiplicar su superficie de cultivo en los próximos cinco años, obtengan las mismas concesiones arancelarias que ya tienen las producciones marroquíes.

En este año, Fepex ha desarrollado una intensa actividad en defensa del sector productor y exportador de frutas y hortalizas ante las instituciones comunitarias para alertar de las graves consecuencias de la competencia marroquí, destacando las reuniones con europarlamentarios en el mes de junio y la participación en sesiones o jornadas del Parlamento Europeo del 28 de marzo y del 9 de diciembre.

Puesto de venta de frutas en un mercado, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

En el ámbito de la política agraria, Bruselas presentó el 19 de febrero su ‘Visión de la Agricultura’ y posteriormente, el 16 de julio, presentó el ‘Marco Financiero Plurianual 2028-2034’ y el paquete legislativo de la nueva PAC, valorando Fepex que la inclusión del presupuesto destinado a la PAC en un fondo más amplio en el que se incluye también los fondos de cohesión, entre otros, supone restar importancia y recursos a la PAC, lo que es contrario a conseguir una mayor soberanía alimentaria en la Unión Europea, uno de los objetivos planteados por la propia Comisión Europea.

Modernización

El conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, asegura que gracias a los 20 millones en ayudas que se han concedido para la mejora de la industria agroalimentaria se siguen modernizando las industrias y son más competitivas. Las ayudas concedidas han permitido la puesta en marcha de 120 actuaciones en 95 industrias agroalimentarias. Estas inversiones tienen como objetivo la mejora de la transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios, desde un punto de vista medioambiental y productivo.

Además, el conseller ha recordado que a estas ayudas se suman los 5,4 millones destinados a la recuperación de las industrias afectadas por la dana, con el objetivo recuperar su posicionamiento en los mercados.

En 2025 también se ha publicado la nueva orden de ayudas que cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros para seguir ayudando a la modernización de nuestra industria agroalimentaria. Las ayudas se destinan a inversiones en actuaciones dirigidas al tratamiento y gestión de residuos, eliminación de contaminaciones, reducción del consumo de agua, de energía, introducción de energías alternativas menos contaminantes y sistemas de ahorro de energía (eficiencia energética).