Industria concede 15 millones de euros para la internacionalización de un millar de empresas
La Generalitat trabaja ya en la próxima convocatoria de ayudas, que contempla los gastos realizados desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026
La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, a través de la dirección general de Emprendimiento e Internacionalización, ha concedido ayudas por valor de 15 millones de euros para apoyar la internacionalización de las pymes de la Comunitat Valenciana, tal como se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
La directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá, ha explicado que a través de esta orden de ayudas "se apoya la participación de las empresas en ferias internacionales y el desarrollo de los planes de promoción internacional de empresas valencianas".
También se han apoyado gastos relacionados con el proceso de registro de marca y vigilancia y otros servicios de propiedad industrial, los servicios relacionados con el proceso de certificación, homologación y registro de productos o la nueva contratación de personal cualificado en comercio exterior.
En la presente convocatoria de ayudas, la dirección general ha apoyado a un total de 1.010 pymes valencianas, con un total de 4.070 acciones relacionadas con la internacionalización y la promoción exterior de los productos de la Comunitat Valenciana.
Mónica Payá ha destacado que “del total de empresas beneficiarias, el 54 % ha percibido más del 50 % del importe solicitado".
La directora general de Emprendimiento e Internacionalización ha avanzado que “ya se está trabajando en la próxima convocatoria de ayudas para el impulso a la internacionalización de las pymes exportadoras”, que contemplará los gastos realizados desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, y se adaptará a las necesidades derivadas de la situación de geopolítica del momento.
