Agricultores valencianos sacan tractores a la calle contra Mercosur y la política de la UE

Una treintena de agricultores y sus tractores recorren esta mañana el centro de Valencia para sumarse a las protestas agrarias que ha convocado en toda España la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) para exigir políticas que no destruyan la actividad de los profesionales de este sector. La manifestación ha transcurrido desde la Avenida de la Constitución hasta la estación del Norte de València.

Unaspi, según sus portavoces, reclama que el Gobierno de España no apoye la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, un tratado que el sector considera una amenaza directa para la supervivencia del campo español y europeo y su soberanía alimentaria. Este acuerdo abriría el mercado europeo a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, lo que da ventaja comercial a quienes solo deben de complementar la producción europea. La preferencia comunitaria es uno de los principios fundamentales de la UE desde su fundación y es obligatorio aplicarla.

Protesta frente a la plaza de Toros de València. / F. Bustamante

Esta asociación de agricultores y ganaderos advierte de que una situación crítica con total pérdida de rentabilidad y viabilidad, tras años de incremento de costes, recortes en la PAC y una creciente asfixia normativa derivada del Pacto Verde Europeo, reducciones drásticas de número de días de faena y cuotas pesqueras a lo que se suma la firma de acuerdos comerciales que generan competencia desleal. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2009 y 2020 España ha perdido 74.925 explotaciones agrarias y 73.054 ganaderas, acelerando la despoblación rural y la pérdida de soberanía alimentaria.

Peste porcina

"En el caso de la ganadería, además se enfrentan a las crisis sanitarias de enfermedades como la dermatosis bovina, la lengua azul, la gripe aviar o la peste porcina africana, con protocolos irrazonables que obligan al sacrificio de ganaderías enteras, lo que supone la muerte de miles de animales, ante un único caso positivo, llevando a la completa ruina al ganadero. Razón detonante de las protestas de nuestros vecinos franceses que tienen a Francia ya doce días paralizada", aseguran desde Unaspi.