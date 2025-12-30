El beneficio de las rurales valencianas crece más que el de la gran banca

Las magnitudes ciertamente son escasamente equiparables, porque el tamaño de unos y otros es diametralmente distinto, pero comparar sus beneficios sí es un indicativo de que las cajas rurales no son ajenas al buen momento que atraviesa el sistema financiero. Las cooperativas de crédito con sede en la Comunitat Valenciana han ganado en los nueve primeros meses de este año 101 millones de euros, con un incremento del 10,9 % respecto del mismo período del año pasado, según los datos de la Unión Nacional de Cooperativas de Credito (Unacc).

Dicho porcentaje está por encima del 7,4 % que registraron los seis grandes bancos españoles en el citado espacio de tiempo: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja. Claro que estas seis entidades sumaron unas ganancias en nueve meses de 25.416 millones. Una enormidad, sobre todo en términos comparativos.

Cajamar

La distancia se acorta muy ligeramente si a las 30 rurales que tienen su sede en la autonomía les sumamos los resultados de Cajamar, la mayor rural de España, que tiene buena parte de su negocio en la Comunitat Valenciana tras las absorciones en la crisis financiera de firmas como Ruralcaja o Caja Campo y que es la cabecera de un grupo cooperativo en el que están integradas unas dos decenas de entidades de la región. Cajamar, con sede social en Almería, elevó sus ganancias en un 22,7 % al pasar de 176 a 216 millones de euros. Así las cosas, si añadimos esta cantidad a los ya mencionados 101 millones, la cifra final es de 318 millones. Entonces, el crecimiento de los beneficios es aún mayor: de un 18,7 %, casi el triple que los grandes bancos.

Oficina de Cajamar en Castellón en una imagen de archivo / Levante-EMV

Solo tres cooperativas de crédito redujeron sus beneficios este septiembre respecto del mismo mes de 2024. Se trata de Ruralnostra, ubicada en Betxí, donde la bajada fue del 21 %, hasta los 1,5 millones de euros, de la rural de les Coves de Vinromà, con un descenso del 18,2 %, hasta los 426.000 euros, y la de L'Alcúdia, con una disminución del 5,6 %, de 2,3 a 2,1 millones.

Si exceptuamos a Cajamar, las dos mayores cooperativas de crédito de la Comunitat Valenciana son la Central de Orihuela y Caixa Popular. La distancia entre ambas se ha reducido de forma considerable en favor de la segunda, que por poco no alcanza la primera posición. El beneficio de la Central ha crecido un 3,1 %, de 30,06 a 31,004 millones de euros, es decir, un 3,5 % más, mientras que el de la segunda ha pasado de 27,02 a 30,4 millones, después de aumentar en un 12,5 %.

Torrent

Al margen de las dos, es significativo el empuje que experimentan otras dos cooperativas de la provincia de Valencia. Por un lado está Torrent, que forma parte del grupo cooperativo Cajamar y que ha registrado un incremento en sus beneficios de casi el 30 %, hasta los 3,3 millones de euros. Por el otro, la rural de Algemesí, que se mantiene completamente independiente y que mejoró sus ganancias un 50 %, hasta cerca de los cinco millones.

Además de la Central de Orihuela, solo otras cinco entidades experimentaron una subida de los beneficios inferior a los dos dígitos. Se trata de la rural de Alcora (4,9 %), la de Onda (3,5 %), la de Benicarló (2,2 %), la de Vinarós (2,6 %) y la de La Vall-Sant Isidre (7,6 %). El caso de esta última es llamativo, dado que alcanzó en septiembre unas ganancias de 1,39 millones. En 2016 llegó a registrar pérdidas de 3,2 millones de euros y que después acabó integrándose en el grupo Solventia, liderado por la cooperativa de crédito extremeña de Almendralejo.

Por último, algunas de las cooperativas de crédito más pequeñas de la Comunitat Valenciana obtuvieron incrementos del beneficio bien significativos, como el 29 % de la de Vilafamés (169.000 euros) o el 31 % de la de Almenara (252.000 euros).