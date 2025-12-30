Gourmet S.A. factura 25 millones en 2025 con un aumento del 20%
La empresa valenciana de platos preparados entrará en 2026 en el universo de los arroces
La empresa familiar valenciana Gourmet S.A., fundada en 1975, cerró 2025 con una facturación estimada de 25 millones de euros, lo que representa un crecimiento aproximado del del 20% respecto a 2024, según ha informado hoy en un comunicado. Desde sus instalaciones en el polígono Fuente del Jarro de Paterna, la compañía mantiene su plantilla de 114 personas y se prepara, desde los platos preparados en la que es un referente, a dar en 2026 el salto a los arroces.
Dentro del 100% de la cifra de negocio de Gourmet S.A., los platos preparados de La Cuina, listos en 3-4 minutos al microondas, sin conservantes y en envases 80% reciclados, representan aproximadamente el 30% del total y han impulsado un crecimiento de entre el 7% y el 14%, capturando la demanda de comodidad y el placer del comer en el lineal de refrigerados.
Salchichas
Les siguen las salchichas y fiambres Picken, que representan en torno al 45% de la facturación global y han crecido un 11%, "gracias a sus recetas de inspiración centroeuropea y a su sólida presencia en la distribución moderna", según la citada nota. El 25% restante corresponde a los patés frescos La Cuina, con un ligero crecimiento del 1%, disponibles en formatos como los packs nacionales de sabores trufa, frambuesa, higos y maracuyá, pensados para disfrutarse durante todo el año: desde un aperitivo en pareja hasta un encuentro improvisado con amigos o una celebración familiar alrededor de la mesa, y no solo en Navidad.
Gourmet afronta 2026 con una previsión de crecimiento del 8% sobre 2025. El principal motor volverá a ser los platos preparados, "con la entrada en el universo de los arroces y nuevas propuestas cárnicas como secreto ibérico o carrillada, que amplían el foco más allá de las recetas con base de pasta y refuerzan el posicionamiento gastronómico de La Cuina. Estos lanzamientos, junto con nuevas referencias como las pechuguitas, están llamados a abrir y consolidar canales como el catering y la hostelería organizada".
Placas solares
En el ámbito industrial y medioambiental, la empresa invertirá en nuevas instalaciones de placas solares, que permitirán generar 500 kW de energía y hasta 450 kWh para la acumulación en baterías en la nave 45, un espacio de 7.100 metros cuadrados cuya adecuación productiva se está evaluando para aumentar y flexibilizar la capacidad de fabricación. Esta apuesta se suma a un sistema de gestión ya certificado con IFS de nivel superior, ISO 14001 y el sello Zero Waste, y a unos paneles que evitan actualmente la emisión de 206 toneladas de CO2 al año, junto con iniciativas de donación a bancos de alimentos y apoyo al deporte femenino y minoritario.
Con esta hoja de ruta, Gourmet encara 2026 "reforzando su posición como fabricante de referencia en patés frescos en el sur de Europa, y consolidando a la vez su proyección en platos preparados, manteniendo su misión de ofrecer al consumidor una experiencia placentera, cómoda y saludable, sustentada en materias primas nobles, recetas de tradición charcutera y un firme compromiso con el entorno".
Valoración
“Miramos a 2026 sabiendo que seguiremos navegando en aguas movidas, pero con más conocimiento, más solvencia y más estabilidad, convencidos de que los momentos más duros ya han pasado y de que estamos mucho más preparados para los retos que vienen”, afirma Jaime Álvarez, director general de Gourmet.
