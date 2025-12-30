Gourmet S.A. factura 25 millones en 2025 con un aumento del 20%

La empresa familiar valenciana Gourmet S.A ., fundada en 1975, cerró 2025 con una facturación estimada de 25 millones de euros, lo que representa un crecimiento aproximado del del 20% respecto a 2024, según ha informado hoy en un comunicado. Desde sus instalaciones en el polígono Fuente del Jarro de Paterna, la compañía mantiene su plantilla de 114 personas y se prepara, desde los platos preparados en la que es un referente, a dar en 2026 el salto a los arroces.

Dentro del 100% de la cifra de negocio de Gourmet S.A., los platos preparados de La Cuina, listos en 3-4 minutos al microondas, sin conservantes y en envases 80% reciclados, representan aproximadamente el 30% del total y han impulsado un crecimiento de entre el 7% y el 14%, capturando la demanda de comodidad y el placer del comer en el lineal de refrigerados.

Salchichas

Les siguen las salchichas y fiambres Picken, que representan en torno al 45% de la facturación global y han crecido un 11%, "gracias a sus recetas de inspiración centroeuropea y a su sólida presencia en la distribución moderna", según la citada nota. El 25% restante corresponde a los patés frescos La Cuina, con un ligero crecimiento del 1%, disponibles en formatos como los packs nacionales de sabores trufa, frambuesa, higos y maracuyá, pensados para disfrutarse durante todo el año: desde un aperitivo en pareja hasta un encuentro improvisado con amigos o una celebración familiar alrededor de la mesa, y no solo en Navidad.

Vista aerea de la nave de Gourmet S.A. / Levante-EMV

Gourmet afronta 2026 con una previsión de crecimiento del 8% sobre 2025. El principal motor volverá a ser los platos preparados, "con la entrada en el universo de los arroces y nuevas propuestas cárnicas como secreto ibérico o carrillada, que amplían el foco más allá de las recetas con base de pasta y refuerzan el posicionamiento gastronómico de La Cuina . Estos lanzamientos, junto con nuevas referencias como las pechuguitas, están llamados a abrir y consolidar canales como el catering y la hostelería organizada".

Placas solares

En el ámbito industrial y medioambiental, la empresa invertirá en nuevas instalaciones de placas solares, que permitirán generar 500 kW de energía y hasta 450 kWh para la acumulación en baterías en la nave 45, un espacio de 7.100 metros cuadrados cuya adecuación productiva se está evaluando para aumentar y flexibilizar la capacidad de fabricación. Esta apuesta se suma a un sistema de gestión ya certificado con IFS de nivel superior, ISO 14001 y el sello Zero Waste, y a unos paneles que evitan actualmente la emisión de 206 toneladas de CO2 al año, junto con iniciativas de donación a bancos de alimentos y apoyo al deporte femenino y minoritario.

Con esta hoja de ruta, Gourmet encara 2026 "reforzando su posición como fabricante de referencia en patés frescos en el sur de Europa, y consolidando a la vez su proyección en platos preparados, manteniendo su misión de ofrecer al consumidor una experiencia placentera, cómoda y saludable, sustentada en materias primas nobles, recetas de tradición charcutera y un firme compromiso con el entorno".

Valoración

“Miramos a 2026 sabiendo que seguiremos navegando en aguas movidas, pero con más conocimiento, más solvencia y más estabilidad, convencidos de que los momentos más duros ya han pasado y de que estamos mucho más preparados para los retos que vienen”, afirma Jaime Álvarez, director general de Gourmet.