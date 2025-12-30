La subida del IVA a alimentos y electricidad y los beneficios empresariales disparan los ingresos de Hacienda

A las puertas de cerrar el balance de 2025, la Agencia Estatal de la Administración Tributariaobtendrá unos resultados históricos de recaudación en la Comunitat Valenciana. Según el informe de ingresos hasta noviembre, el ente estatal del Ministerio de Hacienda consiguió 22.994,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,1% en comparación con idéntico período de tiempo del ejercicio anterior. Eso supone crecer el doble que la media de España (10%) y muy por encima de otras grandes delegaciones como Madrid (10%), Cataluña (6,9 %) o Andalucía (12%).

La caja del fisco mejoró sobre todo en los grandes tributos (IRPF e IVA), aunque también en el caso del Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios de las empresas y que se elevó a 3.512,2 millones de euros; es decir, un 25,9% más que en 2024. Además de las ganancias de las empresas, el tirón de la recaudación de la Agencia Tributaria tiene que ver con las "subidas y cambios impositivos introducidos este año", según consta en el informe mensual de recaudación de la Intervención General de la Administración del Estado.

Entre las medidas que se introdujeron a comienzos de año y que han supuesto un ingreso extra a las arcas públicas se encuentran la vuelta del 4% del IVA aplicado a los alimentos básicos (desde el 2% al que se había rebajado) como el aceite de oliva, el pan, la leche, los huevos o el queso; así como la subida al 10% del IVA a otra serie de productos (frente a la rebaja introducida del 7,5%) como los aceites de semillas y la pasta. Asimismo, el IVA de la electricidad volvió desde el 1 de enero de este año al tipo general del 21%, por encima del 10% que tuvo hasta finales de 2024 como consecuencia del alza del precio de la energía tras la guerra de Ucrania.

Un contribuyente realiza una consulta a través del móvil. / Levante-EMV

Por otro lado, el año 2025 también se inició con cambios en el Impuesto sobre Sociedades que han reportado más recaudación al fisco, como la reversión obligatoria de pérdidas por deterioro o las limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas. Igualmente, se modificó la tasa fiscal que pagan los bancos, se elevaron algunos impuestos especiales y se introdujo un nuevo tributo a los cigarrillos eléctricos.

Ingresos por tributos

En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Agencia Tributaria ingresó 10.158,2 millones de euros en la Comunitat Valenciana hasta noviembre, que representa un incremento del 22,3%. En cuanto al IVA, Hacienda recaudó 7.678,7 millones; un 11% más. En el caso del IRPF, el crecimiento en la citada autonomía duplica el de la media del Estado, mientras que el mencionado impuesto indirecto es superior en dos puntos porcentuales. Por otro lado, en impuestos especiales ingresó 406,9 millones, un 19,8% más.

Por provincias, la Agencia Tributaria recaudó 15.057 millones en la de Valencia (un 18,4% más); en Alicante ascendió a 6.167 millones (+24,3%) y en la de Castelló, 1.769 millones, es decir un incremento del 9,3% respecto a noviembre de 2024.

Consecuencias de la dana

Por otro lado, Hacienda recuerda que ha tenido un efecto positivo la recaudación del tercer pago fraccionado de 2024 del Impuesto sobre Sociedades por 36 millones, debido a la extensión del plazo general de ingreso del veinte de diciembre hasta el cinco de febrero de 2025, respecto de las sociedades con domicilio fiscal en la provincia de Valencia y otros municipios afectados en otras provincias, como consecuencia de la dana.

El Ministerio de Hacienda ha ingresado hasta el mes de noviembre un total de 7.364 millones de euros por las subidas y cambios impositivos introducidos este año en toda España. También con un impacto positivo, de 1.423 millones, el ingreso del nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, que sustituye al gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.