Horario especial
Mercadona ajusta sus horarios por Año Nuevo y Reyes: consulta el calendario completo
La compañía valenciana de supermercados ya ha publicado el calendario de apertura de sus supermercados para las fechas clave de finales de diciembre y comienzos de enero
Mercadona ya ha publicado el calendario de apertura de sus supermercados para las fechas clave de finales de diciembre y comienzos de enero. Como es habitual, la compañía de distribución mantiene su compromiso de no operar en días festivos nacionales, por lo que sus establecimientos permanecerán cerrados tanto en Año Nuevo como en el Día de Reyes.
En concreto, las tiendas de Mercadona no abrirán el jueves 1 de enero, coincidiendo con la celebración de Año Nuevo, ni el martes 6 de enero, fecha marcada por la festividad de los Reyes Magos.
Horario especial en Nochevieja
Con el objetivo de facilitar las compras de última hora y favorecer la conciliación de su plantilla, Mercadona aplicará un horario reducido el miércoles 31 de diciembre (Nochevieja), adelantando la hora de cierre respecto a su jornada habitual.
Durante el resto de días laborables, la cadena valenciana mantendrá su horario habitual, que suele ser de 09:00 a 21:30 horas, y continuará cerrando todos los domingos.
Desde la empresa recomiendan consultar el buscador de tiendas de su página web oficial, donde se puede comprobar el horario concreto de cada supermercado, ya que puede haber ligeras variaciones según la ubicación.
Calendario de apertura de Mercadona
- Martes 30 de diciembre: abierto de 09:00 a 21:30
- Miércoles 31 de diciembre (Nochevieja): abierto de 09:00 a 19:00
- Jueves 1 de enero (Año Nuevo): cerrado
- Viernes 2 de enero: abierto de 09:00 a 21:30
- Sábado 3 de enero: abierto de 09:00 a 21:30
- Domingo 4 de enero: cerrado
- Lunes 5 de enero: abierto de 09:00 a 21:30
- Martes 6 de enero (Reyes Magos): cerrado
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Emergencias envía un ES Alert a toda la provincia de Valencia por posibles inundaciones
- La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas