Mercadona ajusta sus horarios por Año Nuevo y Reyes: consulta el calendario completo

Mercadona ya ha publicado el calendario de apertura de sus supermercados para las fechas clave de finales de diciembre y comienzos de enero. Como es habitual, la compañía de distribución mantiene su compromiso de no operar en días festivos nacionales, por lo que sus establecimientos permanecerán cerrados tanto en Año Nuevo como en el Día de Reyes.

En concreto, las tiendas de Mercadona no abrirán el jueves 1 de enero, coincidiendo con la celebración de Año Nuevo, ni el martes 6 de enero, fecha marcada por la festividad de los Reyes Magos.

Horario especial en Nochevieja

Con el objetivo de facilitar las compras de última hora y favorecer la conciliación de su plantilla, Mercadona aplicará un horario reducido el miércoles 31 de diciembre (Nochevieja), adelantando la hora de cierre respecto a su jornada habitual.

Durante el resto de días laborables, la cadena valenciana mantendrá su horario habitual, que suele ser de 09:00 a 21:30 horas, y continuará cerrando todos los domingos.

Desde la empresa recomiendan consultar el buscador de tiendas de su página web oficial, donde se puede comprobar el horario concreto de cada supermercado, ya que puede haber ligeras variaciones según la ubicación.

Calendario de apertura de Mercadona