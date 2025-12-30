Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GANADERÍA

Mueren 122 ovejas amontonadas por pánico ante la presencia de animales salvajes

Un ganadero de AVA-Asaja, que ya había sufrido cinco ataques de lobos o perros, presentía que iba a ocurrir: “O controlamos la fauna salvaje o perderemos nuestra ganadería”

Ovejas muertas en Aras de los Olmos.

Ovejas muertas en Aras de los Olmos. / Levante-EMV

José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

Un ganadero de Aras de los Olmos sufrió durante estas navidades la muerte de 122 ovejas, las cuales se ahogaron tras amontonarse por un ataque de pánico, a causa de la presencia de animales salvajes. Antonio Miguel Álvaro, miembro la junta directiva de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), que ya había padecido en los últimos dos años cinco ataques de lobos o perros salvajes, presentía que iba a ocurrir un incidente de esta gravedad: “O controlamos la superpoblación de fauna silvestre, incluyendo la multiplicación y la llegada del lobo a la Comunitat Valenciana, o perderemos nuestra ganadería, con los efectos negativos que ello conlleva para la sostenibilidad económica, social y medioambiental del medio rural”.

Cuando el ganadero llegó a uno de sus corrales en Aras de los Olmos, en la comarca valenciana de Los Serranos, cercana a Aragón y Castilla-La Mancha, se encontró con un panorama desolador: de las 480 ovejas que había, 122 de ellas estaban en el patio sin vida amontonadas en varias alturas y otra media docena heridas que quizás no sobrevivan. Álvaro lamenta que “un grupo de animales salvajes, no sabemos si lobos o perros salvajes, habría bajado del monte y acercado a la explotación. Aunque no llegaron a entrar dentro del recinto, su presencia alrededor de los muros y las vallas habrían aterrorizado a las ovejas y estas, por instinto de protección, se juntaron unas a otras. El pánico que sentirían llegó a ser tan extremo y duradero que muchas de las ovejas que se quedaron apiladas debajo murieron porque no podían respirar”.

Controles

Ante este nuevo perjuicio, AVA-Asaja reitera a las administraciones que intensifiquen el control poblacional de la fauna salvaje para minimizar los daños en la agricultura y la ganadería. Además de los ataques de animales a ovejas y de buitres a vacas en el interior de Castellón y Valencia, el exceso de animales silvestres implica un grave riesgo de transmisión de enfermedades, como la peste porcina africana (PPA) y la gripe aviar.

