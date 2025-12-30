La presión inmobiliaria se traslada a barrios del norte de València con la mayor subida de España

El mercado de la vivienda en la Comunitat Valenciana atraviesa uno de los momentos de mayor tensión de los últimos años. Según el último informe de la tasadora Tinsa correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda ha registrado un crecimiento interanual del 15,9 % en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Esta cifra la sitúa como la segunda autonomía donde más suben los precios en España, solo por detrás de la Comunidad de Madrid.

Los datos del estudio revelan que la ciudad de València se consolida como uno de los principales focos de presión del mercado inmobiliario nacional. En el último año, el precio de la vivienda en la capital ha aumentado un 17,5 % interanual, muy por encima de la media nacional (13,1 %) y también superando el crecimiento registrado en su propia provincia (15,5 %).

Con un valor medio de 2.639 euros por metro cuadrado, València se sitúa entre las capitales donde más se encarece la vivienda, solo superada por Madrid. El informe de Tinsa, que analiza el precio de las viviendas de los distritos de las seis mayores capitales españolas, deja un dato especialmente relevante para la ciudad de València: Rascanya (que aglutina los barrios de Orriols, Torrefiel y Sant Llorenç) es el distrito con mayor subida de precios de toda España.

Precio del metro cuadrado por distritos de València Datos actualizados por zona geográfica Ciutat Vella 3.509€ L’Eixample 3.490€ El Pla del Real 3.196€ Extramurs 2.837€ Quatre Carreres 2.583€ Camins al Grau 2.578€ Algirós 2.551€ Campanar 2.550€ Benimaclet 2.476€ Patraix 2.296€ La Saïdia 2.289€ Jesús 2.241€ Poblats Marítims 2.170€ Benicalap 2.117€ L’Olivereta 2.006€ Rascanya 1.927€ Poblats del Sud 1.795€ Poblats de l'Oest 1.635€ Poblados del Norte 1.532€

En esta zona del norte de la ciudad, el valor de la vivienda se ha incrementado un 29,1 % interanual, una cifra sin precedentes en el conjunto de grandes ciudades analizadas, como revela el informe. Cada metro cuadrado en Rascanya cuesta a finales de este año 1.927 euros.

Junto a Rascanya, otros distritos valencianos como La Saïdia (barrios de Marxalenes, Morvedre, Trinitat, Tormos y Sant Antoni) y Poblats de l’Oest (Benimàmet y Beniferri), alcanzan una subida interanual del 23,5 % y 22,7 % y precios de 2.289 y 1.635 euros, respectivamente. Estos distritos se sitúan en el top 3 de las mayores subidas de todo el territorio nacional analizado por la tasadora.

Aun así, los distritos más caros de la ciudad siguen siendo Ciutat Vella (3.509 euros/m²), l’Eixample (3.490 €/m²) y Extramurs (2.837 €/m²), aunque han sufrido aumentos interanuales menos significativos, entre el 14 % y el 17 %.

Este fenómeno muestra cómo la presión de precios se ha extendido más allá de las zonas tradicionalmente más caras y alcanza ya barrios que históricamente presentaban valores más moderados. Al respecto, el portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, Vicente Díez, explica a Levante-EMV que este incremento en los distritos más al norte de la ciudad responde a factores como "un mayor recorrido porque ya partía de precios más ajustados". No obstante, Díez señala que una subida del 29 % "es escandalosa" y muy lejana del 5 % que considera "razonable". Díez también apunta a nuevas promociones como causa del aumento interanual, ya que "la obra nueva dispara los precios de compraventa y de tasación".

Casi la mitad de la renta va a la vivienda

Esta subida interanual va pareja, además, al esfuerzo de los hogares por hacer frente al pago de la vivienda, que en la ciudad de València se sitúa en un 45,5 %, muy por encima del umbral del 35 % considerado "razonable" por los expertos.

En cuanto a la hipoteca, el informe recoge que en la provincia de Valencia el precio medio está en 128.610 euros (por debajo de la media nacional que es de 160.405 euros) con una cuota mensual de 614 euros, frente a los 795 del conjunto de España.