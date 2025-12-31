El cambio climático le cuesta 150 millones en 2025 al campo valenciano

Frente a los negacionistas del cambio climático, los agricultores valencianos ponen datos al perjuicio que las olas de calor extremas o las lluvias desaforadas están provocando en el campo: más de 150 millones de euros en 2025. Este es el cálculo realizado por la Unió Llauradora i Ramadera en su balance sobre el pasado ejercicio en el sector primario de la autonomía, que, además de la meteorología, padeció los efectos de las plagas, de la peste porcina y la gripe aviar, de los daños de la fauna salvaje y de la falta progresiva de relevo generacional.

La meteorología le está resultando onerosa al campo. Los diferentes temporales de lluvia y pedrisco provocaron unas pérdidas al sector de aproximadamente 40 millones de euros. Pero hay más, porque esta actividad siguió soportando los devastadores efectos de la dana de octubre de 2024. La Unió asegura que este 2025 desveló que existían 214.000 toneladas perdidas de capacidad productiva en los diferentes cultivos con un valor de 103,6 millones de euros.

Riada

Es lo que han dejado de ingresar agricultores de cítricos, caqui, viña u olivar, es decir los que se vieron más damnificados. Se trata de una cantidad a la que hay que sumar los más de mil millones en pérdidas directas que, según la organización liderada por Carles Peris, provocó la gran riada que asoló la provincia de Valencia.

Imagen de una protestas de socios de La Unió en 2025 / Levante-EMV

Además de este tipo de daños digamos coyunturales, el campo valenciano se ve afectado por un fenómeno estructural, que es la creciente pérdida de relevo generacional. La Unió sostiene sus afirmaciones en la Encuesta sobre Estructura de las Explotaciones Agrarias de 2023, que pone de relieve la baja presencia de jóvenes en la dirección de este tipo de centros de trabajo. En tres años, el número total de jefes de explotaciones menores de 34 años ha disminuido un 10,4 %, de tal forma que en la actualidad solo el 7,1 % de los titulares tiene menos de 40 años, mientras que el 56 % está por encima de los 55 años.

Recortes

Pero hay más. Por un lado, la organización agraria denuncia los recortes en las ayudas de la Generalitat para las actividades agraria y ganadera ejecutados en 2025: fueron 54 millones de euros destinados "a otras finalidades ajenas al sector". Por el otro está el contexto internacional. La Unió critica los recortes en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, que ha provocado una reducción del 14 % en el número de perceptores de estas ayudas en la Comunitat Valenciana. Es decir, 5.476 menos.

El acuerdo entre la UE y Mercosur es otra de las grandes preocupaciones de esta actividad. La Unió destaca que la presión ha conseguido retrasar un mes la firma de ese "lesivo" documento y logró la inclusión del cultivo de los cítricos como producto sensible a las medidas de salvaguardia, pero, como dice la entidad, "no es más que una pequeña victoria", porque la amenaza no está despejada. Y, claro, están también los aranceles de Estados Unidos introducidos por Donald Trump tras llegar a la presidencia el pasado enero. La imposición de tasas del 15 % a los productos agroalimentarios de la UE "generó un fuerte impacto en el sector", que, en el caso valenciano, exporta por valor de 366 millones al país norteamericano.

Fauna

Por último, la Unió destaca las pérdidas de 60 millones de euros por la incidencia de la fauna salvaje, singulamente por la expansión del jabalí. Este último animal está en la diana tras el brote de peste porcina detectado en Barcelona, que ha puesto en alerta a una actividad, la ganadera, que ha sufrido más sustos, como es la gripe aviar, la presencia de lengua azul en los rumiantes en la Comunitat Valenciana o el foco de la enfermedad de Newcastle detectada en algunas granjas avícolas de Llutxent. Por su parte, la rama agraria "vive pendiente de un hilo" por las plagas que acechan a estos cultivos, singularmente la expansión del Trups de Sudáfrica, que ha colonizado las zonas productoras de cítricos, caqui o granada e incluso podría afectar a determinadas hortalizas. También, por el temido hongo de la mancha negra que afecta a los cítricos.