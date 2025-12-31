Una mayoría de jóvenes oposita para funcionario tras pasar por la empresa privada

La Comunitat Valenciana cuenta con cerca de 200.000 empleados públicos, una cifra que refleja tanto el peso del sector público en la economía valenciana como su impacto directo en el empleo. Cada año, miles de aspirantes se preparan para una codiciada plaza que les garantice la estabilidad laboral. En términos generales, el opositor valenciano -y, por tanto, el funcionario del futuro- tiene algo más de 30 años, cuenta con experiencia en la empresa privada y quiere trabajar en las áreas de educación y sanidad de la Generalitat Valenciana.

Así se desprende del estudio ‘Funcionario del futuro’ elaborado por Supera Oposiciones, escuela especializada en la preparación de empleo público del grupo thePower Education, a partir del análisis de los perfiles de miles de alumnos. Como perfil, el informe señala que el futuro funcionario valenciano es treintañero, ha pasado por la universidad, trabaja y estudia por las tardes. Es, mayoritariamente, mujer, soltera y con un proyecto vital en construcción marcado por la búsqueda de estabilidad.

Cambio del opositor 'de toda la vida'

Esta 'radiografía' también apunta un cambio del opositor 'de toda la vida', recién salido de la universidad o a punto de jubilarse, hacia un perfil que ya ha trabajado en el mercado laboral privado, que compatibiliza trabajo y estudio, "y que ya no se conforma únicamente con un sueldo fijo, sino que busca vocación y aportar valor desde la Administración", señalan desde la escuela preparatoria.

De este modo, la mayoría de los futuros opositores son 'millennials' y 'centennials' con experiencia laboral que, en su madurez profesional, apuestan por el empleo público.

"Si hace una década el motivo principal de esta decisión residía en la seguridad y estabilidad de un sueldo fijo, un horario estable y un trabajo para toda la vida, hoy ya no es el único. El opositor actual busca propósito y aportar valor a la Administración, aplicando sus conocimientos para mejorar directamente la vida de la ciudadanía. No se trata de un movimiento impulsivo, sino de una apuesta meditada", explican al respecto.

Jesús Polvorinos, director de Supera Oposiciones, explica a Levante-EMV que "hoy oposita más gente en edades adultas que hace una década. Es cada vez más habitual empezar a opositar a partir de los 35, 40 o incluso 50 años, lo que sugiere que, en conjunto, se tiende a opositar más tarde o, al menos, que el rango de edad se ha ampliado".

Como referencia general -continúa- "hace 10 años el perfil estaba más concentrado en edades tempranas de la vida laboral, sobre todo entre 25 y 35 años, coincidiendo con el final de los estudios. Actualmente, hay más diversidad de edades, con un aumento claro de personas que opositan tras varios años en el sector privado. Hoy conviven opositores jóvenes con perfiles de 40 años o más".

Por qué y a qué opositan los valencianos

La estabilidad económica y laboral frente la precariedad del sector privado ha sido siempre el punto fuerte de quienes buscan labrar su futuro en la administración pública. Y así sigue siendo. Polvorinos enumera, sin embargo, más motivos por los que opositan los valencianos: mejoras salariales y sueldos más predecibles, con progresión por antigüedad; o mejores condiciones laborales, como conciliación, permisos y mayor seguridad.

En cuanto a las administraciones y sectores favoritos por los futuros funcionarios, la Generalitat Valenciana, especialmente las áreas de sanidad y educación, lidera el interés de los aspirantes valencianos, según el informe, que también destaca las plazas que convoca el Estado (administración general, Fuerzas de Seguridad o Justicia), así como corporaciones locales, que "contribuyen con ofertas más modestas, pero numerosas", concluyen.