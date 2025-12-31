La Generalitat declara doce 'Municipios Turísticos' en la Comunitat Valenciana durante 2025

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha tramitado un total de doce reconocimientos de 'Municipio Turístico' en la Comunitat Valenciana durante el año 2025, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Se trata de municipios que cumplen los criterios y obligaciones establecidas en el Estatuto del Municipio Turístico, regulado por el decreto 5/2020 de regulación del Estatuto y modificado por el Decreto 203/2021 de 17 de diciembre.

Esta distinción permite, entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana con el fin de que puedan atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben.

Por provincias, tres municipios de la provincia de Alicante han obtenido esta nueva distinción a lo largo del 2025, y son Novelda (Singularidad), Poble Nou de Benitatxell (Singularidad) y Biar (Singularidad). En Castellón, han sido cinco municipios reconocidos: Torreblanca (Excelencia), Altura (cambia de categoría a Relevancia); Chilches (cambia de categoría a Relevancia); Segorbe (cambia de categoría a Excelencia) y Montanejos (cambia a Excelencia).

Por su parte, en la provincia de Valencia se han reconocido a cuatro municipios, y son Buñol (Singularidad), Piles (Singularidad), Alboraia (cambia de categoría a Excelencia) y Bocairent (cambia a Excelencia).

Estas doce localidades se unen al registro de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana, que cuenta en la actualidad con 82 destinos con el distintivo de 'Municipio Turístico', acorde a la nueva normativa anteriormente mencionada.

Pueden ser reconocidos con la condición de 'Municipio Turístico' los destinos que acrediten el cumplimiento de unos requisitos concretos en cuanto a población turística, plazas de alojamiento turístico, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local.

Estos requisitos son diferentes según la categoría en la que el municipio solicita ser reconocido, y éstas son: Municipio turístico de Excelencia, Municipio turístico de Relevancia y Municipio turístico de Singularidad.

Por categorías, la Comunitat Valenciana cuenta con 37 municipios turísticos reconocidos con la categoría de 'Singularidad', de los que 5 han sido declarados este año 2025; 22 con la de 'Relevancia', de los que dos lo han conseguido a lo largo de este ejercicio, y 23 municipios están reconocidos con la categoría de 'Excelencia', de los que cinco han obtenido el reconocimiento este año.