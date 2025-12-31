La caída del precio del cerdo en las granjas no se traslada a los consumidores

El impacto de la Peste Porcina Africana (PPA) tras el brote detectado a principios de este mes cerca de Barcelona, lo que supone una grave amenaza para el sector porcino de toda España, incluido el de la Comunitat Valenciana, ha provocado caídas en los precios que se pagan a los productores en sus explotaciones por la carne de cerdo. A lo largo de este mes de diciembre, esos valores han bajado hasta 1,04€/kg en algunas zonas por el miedo a la enfermedad, según datos de Mercolleida. Con todo, este desplome de cotizaciones en origen no siempre se traduce en bajas para el consumidor a la hora de hacer sus compras. De hecho, los precios minoristas en supermercados se mantienen más estables o incluso suben por la menor producción de carne de cerdo.

La disminución de la demanda por las exportaciones españolas ante el veto de algunos países y la mayor disponibilidad interna han provocado una bajada histórica del precio del cerdo vivo en lonjas como Mercolleida. Según esta entidad, referencia del mercado español, la cotización del cerdo vivo pasó de 1,30 €/kg el 27 de noviembre a 1,20 €/kg el 1 de diciembre; 1,10 €/kg el 4 de diciembre y 1,04 €/kg , a finales de diciembre. Esa secuencia refleja una caída brusca, muy alejada de un simple ajuste estacional.

En estas fiestas navideñas y de año nuevo, con mayor demanda alimentaria, las cadenas de distribución, tanto supermercados como hipermercados, han mostrado unos precios estables en comparación con los meses precedentes. Así las cosas, los precios de la carne de cerdo, que varían según el corte y la calidad, oscilan desde aproximadamente 3€-7€/kg para cortes básicos (magro, costilla) hasta más de 10€, 20€ o incluso 26€/kg para secreto, lomo o paleta ibérica, con ofertas puntuales, según datos recientes de firmas como Carrefour y Makro, entre otras.

Ante la detección de casos de esta terrible enfermedad en jabalíes silvestres en una pequeña zona de Cataluña ya acotada, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha trasladado un mensaje de tranquilidad: el consumo de carne de cerdo y derivados, incluidos los embutidos elaborados con carne de jabalí, es seguro para la salud humana. En ese sentido, la entidad constata que los supermercados y carnicerías tampoco han experimentado cambios significativos en la demanda, ya que los consumidores están informados de que la carne es segura.

Demanda

Las explotaciones ganaderas no están percibiendo esta bajada de los precios en origen "como un movimiento cíclico habitual, sino como un impacto directo vinculado a la incertidumbre sanitaria y a la reacción inmediata del mercado debido a la peste porcina africana", aseguran desde las organizaciones del sector. El resultado es una presión muy fuerte sobre los márgenes y pérdidas ya visibles en este negocio, una situación que se está extendiendo en toda España. En la Comunitat Valenciana hay casi 900 granjas porcinas (897 explotaciones, según datos recientes de diciembre de 2025). Las comarcas del norte de Castellón, como el Maestrat y Els Ports, aglutinan el 60% de la producción de esta autonomía. Producen unas 120.000 toneladas anuales de carne de cerdo.

Medidas preventivas

Después de casi un mes de la detección del brote de peste porcina, AVA-Asaja aplaude las ayudas de la Generalitat Valenciana para el control y abatimiento de jabalíes como medida preventiva y considera "acertado" que el Consell impulse medidas para prevenir una enfermedad que amenaza a las citadas 900 explotaciones y más de 1,2 millones de animales en este territorio. No obstante, la organización agraria ha advertido de que la lucha contra la fauna salvaje debe extenderse mucho más allá de los espacios cinegéticos, ya que en los últimos años se ha constatado la presencia creciente de estos animales en zonas no acotadas, espacios agrícolas abiertos, áreas periurbanas e incluso dentro de núcleos urbanos, por lo que ha exigido "medidas contundentes" fuera de los cotos.

La secuenciación del virus de la PPA realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat catalana y la Universidad de Barcelona (UB) descarta que saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).