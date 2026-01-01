El acceso a un piso se vuelve casi imposible en el área metropolitana

El año económico ha estado marcado por el descontrol del precio de la vivienda, que imposibilita el acceso en condiciones dignas a miles de familias. El desajuste entre la oferta de pisos y la demanda en plena eclosión demográfica por la llegada de inmigrantes ha elevado el coste de compra y alquiler por encima de los niveles alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de hace veinte años.

El precio medio de la vivienda nueva se ha duplicado desde 2019 en la ciudad de València y su área metropolitana, según ha constatado la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. El valor medio de venta supera ya los 3.700 euros el metros cuadrado en la capital y alcanza más de 4.500 euros el metro cuadrado en algunas zonas de municipios de primera corona como Godella, Almassera o El Puig.

Alquiler

La tensión se reproduce en el mercado del alquiler. València lidera en 2025 el encarecimiento del alquiler en España, con un aumento interanual por encima del 15 %. El precio medio mensual alcanza los 1.674 euros, lo que convierte el arrendamiento en una opción inviable para buena parte de la población trabajadora y joven.

El subidón de los precios se produce en un momento en el que hay un gran desequilibrio en el mercado. La oferta de viviendas en València en venta ha caído a su mínimo histórico con menos del 1 % del parque inmobiliario disponible. El Cap i Casal tiene cerca de 430.000 viviendas y el número de inmuebles en venta ha pasado de más de 10.000 a menos de 3.800 en tres años, según datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia.

Falta de obra nueva

Los expertos coinciden en que el problema de fondo es la falta de obra nueva en un momento en el que la población está creciendo con fuerza. En València, las promotoras entregan 3.000 viviendas al año. La población de València, según datos del padrón, ha pasado de 807.693 a 844.424 en los últimos tres años. Este crecimiento poblacional es similar en el resto de la Comunitat Valenciana (donde el precio de los pisos también está subiendo a un ritmo de doble dígito), aunque la oferta de viviendas disponibles es mayor. Los expertos advierten de que cada año se genera un déficit de 20.000 viviendas. El servicio de análisis de CaixaBank prevé la llegada a la Comunitat Valenciana de un millón de inmigrantes en diez años, lo que puede agravar el desajuste. Los promotores alertan de que falta suelo para promover más viviendas.

Un ejemplo concreto de la especulación y el desequilbrio del mercado trascendió en mayo cuando Levante-EMV reveló que la sociedad de inversión Ktesios había firmado la reserva en València de 134 pisos por 67.000 euros cada uno para explotarlos en alquiler. La compañía llegó a entregar 900.000 euros en concepto de arras, según informó la firma al BME Growth (mercado bursátil orientado a pymes). Tras el rechazo social que produjo la operación, el Ayuntamiento de València decidió ejercer el derecho de tanteo y adquirió el edificio para destinar las viviendas a su parque de alquiler social.

Relevo en la CEV

En el ámbito institucional, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana culminó a principios de noviembre un relevo de enorme significado con la salida tras 14 años de Salvador Navarro y la llegada de Vicente Lafuente a la presidencia. Navarro trató de seguir, pero reculó ante la falta de apoyo.