Espais Economics saca a la venta por 119 millones la megaparcela reservada a los proveedores de VW

Espais Economics ha sacado por segunda vez a la venta por 119 millones la megaparcela reservada a los proveedores de VW junto a la gigafactoría de baterías de Sagunt. La entidad ya vendió hace dos meses una parte a Inditex por 78,5 millones y quedan disponibles 618.000 metros cuadrados. El suelo estaba reservado hasta 2028 a la industria auxiliar de la gigafactoría de PowerCo (filial de baterías de VW), pero la multinacional alemana accedió a cambiar el uso antes del verano. Además, ha salido a la venta otro lote de cuatro parcelas en Parc Sagunt II por 25,7 millones de euros. Estas cuatro parcelas suman 93.425 metros cuadrados. El plazo para presentar ofertas termina el 30 de marzo.

La sociedad Espais Econòmics Empresariales (EEE) -sociedad mercantil de titularidad pública participada al 50 % por la Generalitat y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides)- aprobó este verano la comercialización de la parcela de un millón de metros cuadrados tras no llegar el fabricante de cátodos para el que se diseñó el suelo durante la parcelación de Parc Sagunt II ni empresas de la industria auxiliar.

La parcela salió inicalmente a la venta a un precio mínimo de 160.032.348 euros. La comercialización ya se planteó con un enfoque "flexible", permitiendo a las empresas optar por la adquisición de la totalidad del terreno (como hizo en noviembre Inditex) o por alguno de los cuatro lotes en los que se divide. El lote 1 tiene 164.407 metros cuadrados y un precio mínimo de 31,23 millones de euros. El lote 2 (que es el que compró Inditex con 388.377 metros cuadrados) se adjudicó por 78,5 millones impuestos incluidos. El lote 3 (381.804 metros) costaba 61 millones y el lote 4, con 65.612 metros cuadrados, valía 4,10 millones.

Trabajos de construcción de la gigafactoría, en una imagen captada en noviembre. / Daniel Tortajada

Parc Sagunt II

Parc Sagunt II ocupa un espacio de 5,4 millones de metros cuadrados con una edificabilidad de 3,4 millones de metros cuadrados. Los responsables del proyecto de urbanización reservaron cuatro parcelas para uso industrial de 1,3 millones de metros cuadrados (que fue la que compró VW para la gigafactoría en enero de 2023 por 63 millones de euros ), 1 millón, 203.482 metros cuadrados y 170.368 metros cuadrados. Hasta el verano de 2022, la idea era que la parcela de un millón de metros la ocupara el proveedor de cátodos (una de las piezas principales de las baterías), pero finalmente Volkswagen se decantó por traer estas piezas desde una fábrica de Polonia.

El derecho de reserva sobre esa parcela de un millón de metros cuadrados expiraba en 2028, pero la idea es que los proveedores ya estuvieran en 2025 en Sagunt. Ante la falta de interesados, la Administración pidió a Volkswagen levantar ese derecho de reserva y la multinacional germana accedió.

Proyecto Territorial Estratégico

De forma paralela, el Consell acaba de modificar el Proyecto Territorial Estratégico de Parc Sagunt para dejar fuera la parcela IN-1 tras la venta del primer suelo a Inditex. La compañía gallega todavía no ha definido si la plataforma logística que va a promover en Parc Sagunt II es para Tempe o para otra marca del grupo. La consideración de Proyecto Territorial Estratégico ofrece ventajas en la tramitación y exención de tasas a proyectos industriales, situación que ya no tiene sentido en el caso de la parcela IN-1.

La gigafactoría de baterías de Volkswagen comenzará su producción en serie durante el otoño del próximo 2026. La megaplanta se construye en tres fases: la primera fase estará operativa en nueve meses, la segunda en 2028 y para la tercera no hay fecha.