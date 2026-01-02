Iberdrola celebra su 125 aniversario con las campanadas

Iberdrola fue el último anunciante televisivo en la Nochevieja de 2025 y aprovechó para comunicar que este nuevo año, 2026, cumple 125 años. El conocido como minuto de oro previo a las tradicionales campanadas en los que los millones de españoles se sientan ante el televisor para tomar las uvas suele ser una buena plataforma utilizada por los anunciantes para despedir el año. Según los institutos de medición el alcance potencial de audiencia fue del 92 por ciento de la población.

Parte del origen de la compañía en España se sitúa en la C. Valenciana. La empresa planificó a través de la agencia medios que el anuncio televisivo fuese en la misma franja horaria tanto en las principales televisiones generalistas de ámbito nacional como autonómico, y en televisiones públicas y privadas.