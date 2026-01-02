Llegan más turistas a la C. Valenciana pero gastan menos

Más turistas pero menos gasto por personas. Ese es uno de los principales resultados de los datos dados a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre movimiento en fronteras y dinero invertido por los visitantes en el territorio el pasado mes de noviembre. En dicho período, la Comunitat Valenciana recibió a 771.300 viajeros procedentes del exterior. Se trata de un 13,4 % más que en el mismo mes de 2024. En cifra, la autonomía se ve superada por otros tres territorios, pero en porcentaje es la que más crece. El alza en España fue del 2,1 %, hasta los 5,7 millones

Los buenos datos se mantienen cuando se analiza el acumulado de todo 2025. Aquí, el crecimiento es del 4,2 %, solo superado por el 6,9 % de Andalucía y por encima del 3,4 % de la media de España, a donde llegaron 91,4 millones de viajeros. A la Comunitat Valenciana lo hicieron 11,7 millones. Por encima de Madrid (8,4 millones) pero por debajo de Andalucía (13,7), Canarias (14,2), Baleares (15,5) y Cataluña (19).

Gasto

Todos estos visitantes dejaron en conjunto 926 millones de euros en la Comunitat Valenciana en noviembre del año pasado. Es una cantidad que está un 8,9 % por encima de la registrada en el mismo mes de 2024. Ningún otro territorio, a excepción de Madrid (14,6 %), experimenta una mejora tan considerable. La media nacional crece un 5 % y alcanza los 8.094 millones.

Varias personas en la playa de la Malva-rosa / Kai Forsterling / Efe

No obstante, el mayor volumen de pasajeros y el crecimiento de los precios aconseja analizar con detalle el comportamiento de los visitantes. Y la principal conclusión es que, en efecto, vienen más, pero se gastan menos. El gasto medio por turista en la Comunitat Valenciana se situó en noviembre en 1.201 euros, solo superior a los 1.152 de Cataluña y por debajo de los 1.399 euros del conjunto de España. El problema es que dicha cantidad es un 3,9 % inferior a la registrada en noviembre de 2024. Solo otra autonomía está en negativo: Andalucía, con un 3,8 %. En la media española el alza fue del 2,9 %.

Origen

Por otro lado, en España, el Reino Unido fue el principal país de residencia de los visitantes, con algo más de 18,1 millones de llegadas hasta noviembre (3,9 % más que en enero-noviembre de 2024), seguido de Francia (12,1 millones, el 0,5 % menos) y de Alemania (11,4 millones, 0,9 % de incremento).

Los mayores crecimientos en llegadas en enero-noviembre pasados fueron las de Portugal e Irlanda (14,2 y 10,5 %, respectivamente), pero se incrementaron también por encima de la media Suiza y Estados Unidos, país este último desde el que en noviembre llegaron 300.000 turistas y 4,2 millones desde enero a noviembre.

También el Reino Unido fue el principal receptor del gasto (con el 16,1 % del total y 1.303 millones), seguido de Alemania (11,7 % y 949 millones) y de Países Nórdicos (8,1 % y 656 millones).