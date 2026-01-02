La rentabilidad de la chufa se hunde un 15 % desde 2020

La chufa pierde rentabilidad a marchas forzadas, hasta un 15 % desde el cambio de década. Es por ello que la Unió Llauradora ha pedido a la Conselleria de Agricultura un estudio para analizar esa evolución. La organización agraria ha señalado, en un comunicado, que ha detectado en los últimos años "una preocupante evolución a la baja de los rendimientos de la chufa, uno de los cultivos con mayor rentabilidad en la comarca de l'Horta Nord".

La entidad expone en la nota los datos correspondientes al periodo 2020-2024, que muestran "una tendencia clara que requiere un análisis riguroso". En este intervalo, ha comentado, "la superficie cultivada con chufa dentro del ámbito de la DOP se ha reducido un 18,37 %, mientras que la producción total ha caído un 30,76 %". "Esta diferencia evidencia que la bajada no se puede atribuir únicamente a la menor superficie cultivada, sino que responde, de manera significativa, a una pérdida de productividad", ha resaltado La Unió.

Estudio

Ante esta situación, la entidad liderada por Carles Peris ha solicitado ya a la administración autonómica que "impulse y financie un estudio público, encargado a la Universitat Politècnica de València (UPV) y con la colaboración de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Chufa de València, para analizar de manera detallada la evolución de los rendimientos del cultivo en toda la superficie amparada por esa denominación de origen". La Unió Llauradora ha instado a Agricultura a identificar "las causas agronómicas y económicas de esta bajada detectada" y a proponer "líneas de actuación técnicas, de gestión y de apoyo público que permitan revertir esta tendencia".

Campo de chufas en l'Horta de Valencia / Levante-EMV

El responsable del sector de la chufa de esta organización agraria, Francesc Espinosa, ha apuntado que "este estudio debe tener un carácter prioritario, dado que la continuidad del deterioro productivo pone en riesgo la viabilidad futura del cultivo y del tejido agrario asociado en la zona".

Factores

La organización agraria ha señalado que "varios factores podrían estar incidiendo de manera combinada en esta situación" y ha citado entre ellos "el agotamiento y la degradación progresiva de los suelos, el incremento de patógenos de suelo (como nematodos y hongos), los cambios en el material vegetal y en las rotaciones, el impacto creciente del cambio climático --especialmente las altas temperaturas, las olas de calor y la irregularidad hídrica-- y las limitaciones derivadas de la reducción de materias activas fitosanitarias autorizadas".

"Todo esto tiene consecuencias directas no solo sobre los rendimientos agronómicos, sino también sobre la rentabilidad económica de las explotaciones y, en última instancia, sobre la continuidad del cultivo", ha remarcado.

Ciencia

La Unió Llauradora ha considerado "imprescindible una respuesta institucional basada en el conocimiento científico y técnico", al tiempo que ha manifestado que "la singularidad del cultivo de la chufa, su concentración territorial y su valor estratégico justifican plenamente la realización de un estudio específico, con un enfoque agronómico y económico integrado, que permita identificar con precisión las causas de esta pérdida de rendimiento y proponer así medidas correctoras viables".