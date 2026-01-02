Las ventas de coches eléctricos cogen fuerza en Valencia con la llegada de los modelos baratos

Las ventas de coches eléctricos comienzan a coger tracción en Valencia tras la llegada de los modelos de menos de 30.000 euros. Casi uno de cada tres coches comprados por particulares en diciembre en Valencia lleva enchufe (un 16 % son eléctricos puros y otro 11 % híbridos enchufables), en un año en el que por primera vez en la historia se han matriculado en España más de 100.000 turismos 100 % eléctricos.

España y especialmente la Comunitat Valenciana eran hasta ahora una anomalía en el mercado europeo de ventas de vehículos eléctricos, pero las reticencias de los conductores nacionales han comenzado a desaparecer. Agosto, según datos analizados por el experto en movilidad eléctrica Luis Valdés, fue el primer mes de la historia en el que las ventas de eléctricos superaron el 10 % (13 % entre los compradores particulares). Al final, el año ha cerrado con un incremento de ventas de eléctricos del 77 % tras la compra de 104.262 vehículos propulsados únicamente a pilas en toda España.

Los particulares ya adquieren en Valencia siete veces más eléctricos puros que vehículos con motor diésel (las compras de vehículos diésel apenas suman el 2,4 % entre particulares). A nivel nacional, las ventas de coches 100 % eléctricos están especialmente disparadas en Navarra con un 29 % del parque de vehículos matriculados gracias a los incentivos fiscales que ofrece la comunidad foral. El dato es similar al de mercados más maduros como el de Reino Unido. La penetración es mayor en el norte de Europa: el 91 % de los automóviles comprados por particulares en Dinamarca es eléctrico y en Noruega el porcentaje roza el 100 %.

Madrid y Valencia

En términos de población y ventas, Madrid y Valencia destacan en el mercado de coches a pilas. El 18 % de los vehículos vendidos en diciembre en Madrid fueron eléctricos frente al 16 % en Valencia. El dato se dispara si se suman los vehículos enchufables. El 37 % de los turismos adquiridos en Madrid en diciembre lleva enchufe (al sumar al 18 % de los coches 100 % eléctricos un 19 % de híbridos). En el caso de Valencia, el 27 % de los turismos comprados el mes pasado tiene enchufe de carga.

BYD amenaza a Tesla

La compañía americana Tesla, a diferencia de lo que ocurre en el resto del continente, es la que más vehículos eléctricos vende en España, seguida muy de cerca de la china BYD (que ha estado a punto de sobrepasarle) y la coreana KIA. El vehículo eléctrico más vendido en 2025 en España fue el Tesla Model 3 (9.966 unidades). La firma que lidera Elon Musk ofrece ahora una versión más económica del Model 3 (unos 35.000 euros), aunque con peores acabados.

La gran variedad de modelo eléctricos atrae cada vez más a más compradores españoles. A lo largo del año 2025, treinta modelos han vendido a nivel nacional más de mil vehículos. Entre ellos, destacan los turismos Model Y de Tesla (6.016 unidades vendidas) y el KIA EV3 (5.662 vehículos). En la nueva inercia del mercado ha sido clave la llegada de modelos como el BYD Dolphin Surf (4.182), Renault 5 (4.123), Citroën ë-C3 (2.960), BYD Atto 2 (2.714) y el Toyota BZ4X, que ha captado el interés de los taxistas como alternativa a los Modelos 3 y Model Y y ha vendido 2.693 unidades.

Cargador de coches eléctricos de Iberdrola junto al mercado del Cabanyal. / Francisco Calabuig

Volkswagen toma la delantera

A nivel europeo, la marca líder en ventas de vehículos eléctricos es Volkswagen. Las ventas de coches a pilas de Volkswagen en Europa se han disparado tras el desplome de Tesla. La multinacional alemana ha aprovechado la debilidad de la empresa estadounindense para rebajar el precio de sus coches y convertirse en líder de ventas en el continente. Tras años de inversiones multimillonarias para pasar de producir coches de combustión a eléctricos, la compañía alemana comienza a recoger los frutos. La mitad de los coches eléctricos vendidos en Alemania (principal mercado europeo y dominado hasta ahora por Tesla) ya son de Volkswagen.

La buena evolución de las ventas de la marca germana, que ha sufrido una gran crisis por la transición a la electromovilidad, da fuelle a la gigafactoría de Sagunt, que arrancará su producción en septiembre. Las baterías que producirá la gigafactoría son para modelos de entre 25.000 y 30.000 euros. El primero será el Cupra Raval, que comenzará a producirse en marzo en la factoría catalana de Martorell. Volkswagen prepara para 2027 su coche eléctrico más barato, el ID1. El vehículo costará 20.000 euros, se va a fabricar en Portugal, tendrá unas medidas similares a las del VW Up y llevará celdas de la gigafactoría de Sagunt.

Baterías de litio

El grupo Volkswagen ha decidido apostar por las celdas de LFP (litio-ferrofosfato) para sus coches eléctricos para abaratar el coste de producción y democratizar la compra. Las baterías de LFP son más asequibles que las de NCM (níquel, cobalto, manganeso) y la compañía considera que es la tecnología adecuada en la fase de producción masiva en la que está entrando el sector.