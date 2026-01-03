Compras
¿Qué centros comerciales abren este domingo en Valencia? Consulta los horarios
Miles de valencianos apuran hasta el final para realizar las últimas compras antes de Reyes
Las compras de última hora son la tónica general del fin de semana previo a las grandes celebraciones navideñas. Si bien los Reyes Magos deben tener la lista de deseos desde hace días, son muchos los que apuran hasta el último momento para comprar los regalos. Ya sea por despiste o por falta de tiempo, siempre hay alguna excusa, pero lo cierto es que el domingo previo al día de Reyes son muchos los que buscan un centro comercial abierto con gran urgencia. Y en València, por suerte, son varios los que abrirán sus puertas el domingo 4 de enero para esos pajes rezagados.
Centros comerciales abiertos el domingo 4 de enero
Los centros comerciales abiertos en València este domingo previo a la noche de Reyes son varios:
- Nuevo Centro: Abierto de 10:00 a 22:00 horas. Además, dispone de una hora gratuita de parking en periodo navideño.
- Arena Multiespacio: Abierto de 11:00 a 21:00 horas. Tiene hasta tres horas de aparcamiento gratuito.
- Aqua Multiespacio: Abierto de 11:00 a 21:00 horas. Ofrece las primeras 3 horas de parking gratuitas entre las 10:00 y las 23:00 horas.
- CC El Saler: Abierto de 10:00 a 22:00 horas. Tiene parking gratuito sin límite de tiempo que está abierto de 9:30 a 23:30 horas.
- Además, algunas de las tiendas del centro, como las de la Calle Colón, también permanecerán abiertas este domingo. Se debe consultar la tienda concreta para conocer el horario de apertura.
Más allá de los centros comerciales de la capital, en el área metropolitana abren los siguientes:
- Bonaire: El centro comercial de Aldaia abre todas sus tiendas este domingo. Dispone de aparcamiento gratuito.
- CC Gran Turia: En Xirivella, permanecerá abierto en su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.
