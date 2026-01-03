La subida del alquiler en València toca techo tras romper todos los registros

La subida del alquiler en València ha tocado techo tras romper todos los registros en los últimos tres años. El arrendamiento de un piso en el Cap i Casal se ha encarecido en 2025 un 6 % frente al 12 % que subió en 2024 y el 20 % que aumentó en 2023, según datos de la plataforma Idealista. Ante la escalada de precios, las inmobiliarias han comprobado que a los propietarios les cuesta alquilar su vivienda cuando supera los 1.300 euros.

El precio medio de las viviendas del Cap i Casal anunciadas en Idealista es de 15,9 euros el metro cuadrado al mes (1.431 euros un piso de 90 metros cuadrados) tras sumar un incremento interanual del 6,4 %. Sin embargo, a los arrendadores les cuesta conseguir ese precio porque muchas familias no llegan. De hecho, la subida de los alquileres se está frenando.

El precio de los arrendamientos en València está ahora mismo en su máximo histórico y es casi el doble que durante la burbuja inmobiliaria de hace 18 años (cuando se alcanzaron niveles de récord). Los distritos más caros son Ciutat Vella (20 euros el metro cuadrado), l'Eixample (17,5 euros) y Poblats Marítims (16,5 euros).

Área metropolitana

El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tienen que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). El problema es que cada vez es más complicado encontrar pisos de alquiler en estos municipios. Poblaciones medianas como Quart de Poblet tienen 9 viviendas libres.

Esta situación se produce en un momento en el que vivir de alquiler en la Comunitat Valenciana es más caro que nunca, según un análisis del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. El precio medio del arrendamiento en la Comunitat Valenciana es de 1.032 euros, lo que la sitúa entre las comunidades autónomas más caras del país, junto con Baleares, Madrid, Cataluña, País Vasco y Canarias. En el caso de Valencia, los inquilinos pagan de media 1.130 euros al mes.

El alquiler de una vivienda en la Comunitat Valenciana ha subido diez veces más que los salarios tras la pandemia. Los arrendamientos de pisos se han encarecido un 46 % y los salarios se han incrementado un 4,3 % desde 2021.

Vista área del distrito del Marítimo València. / German Caballero

Área metropolitana

La demanda de pisos de alquiler es más fuerte en términos relativos en Torrent, Paterna y Moncada que en la propia ciudad de València. Este fenómeno de mayor presión de la demanda sobre la oferta de viviendas de alquiler junto al Cap i Casal también ocurre en otras capitales como Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla o Las Palmas de Gran Canaria.

El desequilibrio entre oferta y demanda se ha agravado por la llegada de miles de inmigrantes que acuden a la capital en busca de trabajo y que se acaban instalando en los municipios del área metropolitana, según vienen constatando los expertos . España alcanzó el 1 de enero de 2025 una población total de 49,08 millones de habitantes, superando por primera vez la barrera de los 49 millones. El crecimiento anual de 2024 fue de más de 458.000 personas, debido íntegramente al saldo migratorio positivo. La Comunitat Valenciana ha sido una de las regiones más dinámicas: su población creció un 5,5 % desde 2022, y el 84 % de ese aumento provino de población extranjera.

Subida en el conjunto de Valencia

En el caso del conjunto de Valencia, el precio del alquiler ha subido un 8,9 % a lo largo de 2025 hasta situar la renta del metro cuadrado en 13,6 euros al mes, según los datos difundidos ayer por Idealista.