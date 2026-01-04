Móviles de más de 1.000 euros y bolsos de 400: Los adolescentes valencianos buscan el lujo en sus regalos de Reyes

Los adolescentes valencianos ultiman sus cartas a los Reyes Magos, que andan haciendo -en el mejor de los casos- malabares con el presupuesto que les asignan las familias. Los artículos de lujo se han colado en las listas de los objetos más deseados por la generación Alpha.

Una sudadera Yuxus [más de 70 euros], un bolso de Zadig & Voltaire [cerca de 350 euros], una entrada para el concierto de Eladio Carrión [hasta 220 euros], un iPhone [unos 1.000 euros], unas zapatillas Golden Goose [500 euros aproximadamente], maquillaje de alta gama [alrededor de 50 euros] o la PlayStation 5 [cerca de 400 euros]. Son algunos de los artículos prototipo de la nueva carta a los Reyes Magos de los adolescentes. Una carta que hace temblar la economía familiar.

La tecnología irrumpe con fuerza en las cartas a los Reyes Magos de los más jóvenes. / L-EMV

Diferentes encuestas y previsiones de asociaciones de consumidores sitúan el gasto medio de los valencianos para regalos en torno a los 400 euros, un presupuesto que se dispara en caso de ceder a los deseos de los jóvenes.

Los jóvenes incluyen bolsos de cerca de 400 euros o móviles de más de 1.000 en su lista de regalos

Basta dar un paseo por las calles del centro y más comerciales de València para comprobar cómo establecimientos de alta gama se llenan de usuarios en busca del regalo deseado por sus hijos adolescentes.

Nati y Ana, de la tienda de Zadig & Voltaire, ubicada en la calle Sorní, confirman esta tendencia. «Cada vez son más las madres las que vienen buscando regalos, sobre todo bolsos, carteras, cinturones y demás complementos para sus hijas adolescentes e, incluso, más pequeñas. Nosotras les recomendamos viendo el perfil de la niña. Y ya no solo vienen adolescentes, sino también niñas de 11 años. En nuestra época esta tendencia no existía», explican.

Reyes más «generosos»

Alberto es padre de un adolescente de 15 años, que ha pedido, entre otros, una sudadera Yuxus para estas navidades. Reconoce que aunque le parece «algo cara, como es Navidad se les concede algún capricho extraordinario».

Las asociaciones de consumidores confirman el cambio de tendencia: de juguetes y libros a tecnología y moda de alta gama

María, de 14 años, ha incluido en su carta a los Reyes Magos un abrigo de la firma Ralph Lauren de más de 500 euros, una sudadera y un cinturón de Zadig & Voltaire, de 215 y 125 euros, respectivamente, entre otros artículos. Pero, ¿qué mueve a los adolescentes a pedir artículos de lujo? «Esas cosas de normal no nos las regalan, pero en Navidad los Reyes son más generosos», dice esta joven valenciana.

María José, su madre, asegura que de toda la lista solo tendrá un regalo único y siempre y cuando «tenga descuento». Para María José esas cartas «son una barbaridad y les mueve el consumismo que ven en las redes sociales, donde la gente de su edad va entera vestidas de marca», sostiene. En ese sentido, asegura que «no tienen conciencia de lo que cuesta ganar el dinero; a los 'influencers' les regalan las prendas pero al resto no».

Desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV), Francisco Rodríguez constata que desde la entidad «estamos viendo una constante evolución en las cartas de los Reyes Magos de muchos adolescentes, que ya no piden juguetes ni libros, sino tecnología (móviles de última generación, tablets, ordenadores y consolas), moda y complementos de marca o productos de cuidado personal de alta gama. Este giro en los regalos navideños puede ser preocupante en la medida que tiende más a ser una consecuencia de la presión social y de las redes en los hábitos de consumo de los jóvenes».

Ambiente de compras navideñas en el centro de València. / Daniel Tortajada

Créditos rápidos

Para el secretario de la UCCV, «este cambio de tendencia supone incrementar considerablemente el gasto y perjudicar la economía familiar en un contexto de subida de precios generalizado. Sin embargo, el creciente consumo fomentado por las redes sociales y la importancia que se le da a la imagen en estas aplicaciones (marcas visibles, experiencias exclusivas, dispositivos nuevos cada año) acaba convirtiéndose en un referente y muchas veces en exigencia, dando más valor a la apariencia y a la compra de nuevos productos que permitan asemejarles a sus referentes sociales, que a una compra consciente y responsable».

Esta presión «empuja a muchas familias -según Rodríguez- a realizar un esfuerzo económico excesivo en Navidad, a veces recurriendo incluso a créditos rápidos o financiaciones, que pueden poner en serios apuros la economía familiar», concluye.